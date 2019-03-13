Женщина забыла в аэропорту ребенка и заставила пилотов развернуть самолет

Пропажу ребенка пассажирка заметила после вылета самолета, который следовал направлением Джидда - Куала-Лумпур
АСТАНА, 13 мар — Sputnik. В Саудовской Аравии женщина заставила пилотов развернуть самолет, когда вспомнила о том, что забыла ребенка в аэропорту.
Пассажирский самолет авиакомпании Saudia, следовавший рейсом Джидда - Куала-Лумпур, вынужденно развернулся и сел в аэропорту вылета. На такой шаг пилоты лайнера пошли из-за женщины, которая наотрез отказалась лететь в столицу Малайзии без своего ребенка, пишет The Guardian.
По словам пилота, женщина сообщила бортпроводникам о пропаже ребенка, после чего экипаж запросил у работников управления воздушным движением разрешения вернуться на место вылета.
Разрешение, несмотря на необычность ситуации, капитан экипажа получил.
Информацию о дальнейшей судьбе пассажирки и ее ребенка в компании пока не предоставили.
Ранее в октябре 2018 году в аэропорту Штутгарта семейная пара забыла своего пятилетнего ребенка.
На девочку, разгуливавшую по зданию без присмотра взрослых, обратили внимание прохожие и отвезли ее в полицию, откуда через некоторое время ребенка забрали забывчивые родители.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.