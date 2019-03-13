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Женщина забыла в аэропорту ребенка и заставила пилотов развернуть самолет

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Женщина забыла в аэропорту ребенка и заставила пилотов развернуть самолет
© Sputnik
Пропажу ребенка пассажирка заметила после вылета самолета, который следовал направлением Джидда - Куала-Лумпур

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. В Саудовской Аравии женщина заставила пилотов развернуть самолет, когда вспомнила о том, что забыла ребенка в аэропорту.

Пассажирский самолет авиакомпании Saudia, следовавший рейсом Джидда - Куала-Лумпур, вынужденно развернулся и сел в аэропорту вылета. На такой шаг пилоты лайнера пошли из-за женщины, которая наотрез отказалась лететь в столицу Малайзии без своего ребенка, пишет The Guardian.

По словам пилота, женщина сообщила бортпроводникам о пропаже ребенка, после чего экипаж запросил у работников управления воздушным движением разрешения вернуться на место вылета.

Разрешение, несмотря на необычность ситуации, капитан экипажа получил.

Информацию о дальнейшей судьбе пассажирки и ее ребенка в компании пока не предоставили.

Ранее в октябре 2018 году в аэропорту Штутгарта семейная пара забыла своего пятилетнего ребенка.

На девочку, разгуливавшую по зданию без присмотра взрослых, обратили внимание прохожие и отвезли ее в полицию, откуда через некоторое время ребенка забрали забывчивые родители.

Источник: sputniknews.kz
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