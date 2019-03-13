Казахстан не намерен платить деньги Стати – Минюст

Казахстан не намерен создавать прецедент и выплачивать Анатолию и Габриэлю Стати деньги из Нацфонда. Об этом заявил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент LS.



По словам Бекетаева, судебные разбирательства с молдавскими бизнесменами Стати проходят в Лондоне, и они могут продлиться еще 1,5-2 года.



"При этом не легче и неправильно взять и выплатить им средства. Это деньги будущих поколений. Мы должны сделать все возможное, снять все аресты. Все расходы на юристов контролируются Счетным комитетом. В среднем, как показывает мировая практика, на юристов тратится по соотношению один к 10 и считается эффективным. У нас же это соотношение один к 60 от всех сумм, которые сейчас озвучены в арбитражных и судебных разбирательствах. Речь не идет только по делу Стати, у Казахстана сейчас 15-20 судебных и арбитражных процессов идет одновременно. Мы не должны создать прецедент, что в Казахстан можно прийти и забрать деньги Национального фонда", – пояснил министр.



Бекетаев добавил, что за "делом Стати" внимательно следят и другие страны с суверенными фондами.



"Решение Казахстана не выплачивать бизнесменам деньги – это принципиальный вопрос для будущих судебных процессов. Если мы покажем, что в Казахстане сформирована компетенция эффективно защищать себя в судах и арбитражах, тогда будет меньше желающих нагреть на этом руки", – подчеркнул он.



При этом шансы на победу в этом деле министр отказался озвучивать, но подчеркнул, что "с каждым днем у Казахстана все больше доказательств".



"В Лондонском суде было представлено 75 тыс. файлов, Стати и юристы не хотели поначалу эту информацию предоставлять и сделали это по приказу суда. Эта информация была использована нами для усиления позиций, поскольку были получены дополнительные доказательства по мошенничеству Стати. Если ранее приводились факты только по делу о строительстве газоперерабатывающего завода, то сейчас располагаем еще одной незаконной схемой по выпуску долговых бумаг. Стати, чтобы развивать инфраструктуру на месторождении, привлек облигационный заем. Он состоял из двух этапов. На втором этапе была использована крупная мошенническая схема. Здесь он нарушил права не только Казахстана, но и тех инвесторов, которые купили облигации", – резюмировал Бекетаев.



Напомним, 1 марта 2019 года суд Италии обязал Казахстан выплатить Анатолию и Габриэлю Стати более $500 млн. Также суд обязал возместить Стати по судебным издержкам $136 тыс.



Ранее сообщалось, что голландский суд согласился рассмотреть фактор мошенничества в судебном процессе между Казахстаном и молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати. До этого британский суд постановил, что спор между молдавским бизнесменом и Казахстаном, приведший к заморозке более $20 млрд казахстанских активов на Западе, должен быть направлен в суд повторно. В декабре 2017 года Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда на $22 млрд. Позже представитель Стати сообщил, что бизнесмен собирается просить голландский суд обязать госфонд "Самрук-Казына" продать долю в месторождении Кашаган для возмещения ему убытков. Разбирательство с ним продолжается несколько лет. Полная сумма исковых требований составляет более $4 млрд. В госфонде в свою очередь ответили, что доля на месторождении Кашаган, принадлежащая "Самрук-Казына", не может быть продана. В министерстве юстиции назвали заявления Стати агрессивной пропагандой. Министр юстиции Марат Бекетаев в свою очередь добавил, что молдаванин вывел из Казахстана $167 млн. Также в Минюсте сообщили, что Стати предпринимает незаконные действия по заморозке активов. При этом 18 апреля сообщалось, что Стати снова выиграл суд. Между тем в Минюсте заявили, что Казахстан разморозил более $21 млрд активов Нацфонда. При этом в середине декабря в Минюсте заявляли, что Стати не смогут наложить арест на акивы Нацфонда, не обратившись в суд.