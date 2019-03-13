«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Марта
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.74 KZT
  • €1 = 426.7 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Китаянка отказалась от своего 12-летнего сына-школьника из-за плохих оценок

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Китаянка отказалась от своего 12-летнего сына-школьника из-за плохих оценок
Фото: Luoyang Evening News
Жительница китайского города Лоян решила бросить своего сына после того, как он не набрал достаточно хороший результат на экзамене, передает Today.kz со ссылкой на Dailymail.

Об инциденте в полицию сообщили прохожие, которые стали свидетелями скандала, затеянного матерью прямо на улице. Женщина узнала, что ее сын получил на экзамене 81 балл вместо ожидаемых ею 95. В гневе она накричала на ребенка, ударила его несколько раз, а после села в машину и уехала, оставив мальчика одного.

Полицейские обнаружили школьника бродившим по улице. На их вопрос, что случилось, мальчик пояснил, что мать поступила с ним так, потому что он «не очень хорошо сдал экзамен».

Сотрудники полиции позвонили женщине, надеясь, что она вернется и заберет ребенка. Однако то, что стражи порядка услышали в ответ, ввело их в замешательство.

"Я не хочу его больше видеть. Вы можете делать с ним все, что захотите. Вы даже можете обвинить меня", – сказала мать.

Брошенный ребенок в течение часа пробыл в полицейском участке, прежде чем его забрал к себе дядя. Пока неизвестно, будут ли матери вынесены обвинения.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
нашевсе (Посетители) Сегодня, 14:07
Ну им же теперь разрешили больше одного ребенка иметь.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика