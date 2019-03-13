Китаянка отказалась от своего 12-летнего сына-школьника из-за плохих оценок

Жительница китайского города Лоян решила бросить своего сына после того, как он не набрал достаточно хороший результат на экзамене, передает Today.kz со ссылкой на Dailymail.
Об инциденте в полицию сообщили прохожие, которые стали свидетелями скандала, затеянного матерью прямо на улице. Женщина узнала, что ее сын получил на экзамене 81 балл вместо ожидаемых ею 95. В гневе она накричала на ребенка, ударила его несколько раз, а после села в машину и уехала, оставив мальчика одного.
Полицейские обнаружили школьника бродившим по улице. На их вопрос, что случилось, мальчик пояснил, что мать поступила с ним так, потому что он «не очень хорошо сдал экзамен».
Сотрудники полиции позвонили женщине, надеясь, что она вернется и заберет ребенка. Однако то, что стражи порядка услышали в ответ, ввело их в замешательство.
"Я не хочу его больше видеть. Вы можете делать с ним все, что захотите. Вы даже можете обвинить меня", – сказала мать.
Брошенный ребенок в течение часа пробыл в полицейском участке, прежде чем его забрал к себе дядя. Пока неизвестно, будут ли матери вынесены обвинения.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.