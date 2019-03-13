Китаянка отказалась от своего 12-летнего сына-школьника из-за плохих оценок

Жительница китайского города Лоян решила бросить своего сына после того, как он не набрал достаточно хороший результат на экзамене, передает Today.kz со ссылкой на Dailymail.



Об инциденте в полицию сообщили прохожие, которые стали свидетелями скандала, затеянного матерью прямо на улице. Женщина узнала, что ее сын получил на экзамене 81 балл вместо ожидаемых ею 95. В гневе она накричала на ребенка, ударила его несколько раз, а после села в машину и уехала, оставив мальчика одного.



Полицейские обнаружили школьника бродившим по улице. На их вопрос, что случилось, мальчик пояснил, что мать поступила с ним так, потому что он «не очень хорошо сдал экзамен».



Сотрудники полиции позвонили женщине, надеясь, что она вернется и заберет ребенка. Однако то, что стражи порядка услышали в ответ, ввело их в замешательство.



"Я не хочу его больше видеть. Вы можете делать с ним все, что захотите. Вы даже можете обвинить меня", – сказала мать.



Брошенный ребенок в течение часа пробыл в полицейском участке, прежде чем его забрал к себе дядя. Пока неизвестно, будут ли матери вынесены обвинения.