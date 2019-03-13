Ввести полный запрет на вывоз дизтоплива за рубеж предлагают депутаты

Депутаты фракции "Народные комумунисты" обратились с депутатским запросом к главе правительства Аскару Мамину по поводу ситуации, сложившейся в стране с дизельным топливом, передает Zakon.kz.



- По инициативе министерства энергетики в августе 2018 года произошло дерегулирование цен на летнее дизтопливо. Стоимость на этот вид социально-значимого топлива была отпущена в свободное плавание. Основной причиной для такого шага Правительства стала разница в ценах с соседними государствами где его стоимость выше на 25- 40%, чем в Казахстане, что приводило к вывозу "дизеля" в страны ЕАЭС, - зачитал запрос депутат Конуров.



Он отметил, что благодаря принятым правительством мерам, существенно сократилась зависимость поставки нефтепродуктов из России и сегодня можно говорить о почти полном закрытии потребности.



В то же время фракция "Народные коммунисты" отмечает, что если с увеличением производства топлива и различными мерами по защите внутреннего рынка за 2018 год цены на бензин АИ-95/96 и АИ-92 сократились до 5%, то цены на летнее дизельное топливо поднялись на 21,9%, на зимний дизель на 26,2%. Как правило, большая часть перевозок грузов и пассажиров производится транспортом на дизельном топливе, это сразу же сказалось на росте стоимости услуг и в 2018 году тарифы на перевозки всеми видами транспорта выросли сразу на 31,8%.



- Фракция "Народные коммунисты", учитывая негативное воздействие стоимости дизельного топлива на конечные цены для казахстанцев и развитие реального сектора экономики, считает, что в снижении цен на "дизель" нуждается более широкий круг потребителей и предлагает правительству уменьшить размер акцизов, а также ввести полный запрет на вывоз дизельного топлива за рубеж, - говорится в запросе.