Сегодня, 13 марта, в Алматинском городском суде начались апелляционные слушания по делу об убийстве Дениса Тена. Оксана Тен не согласна с приговором суда первой инстанции. Она настаивает на том, что убийство было заказным, передает holanews.kz.



Оксана Тен предъявила в суде 20 доказательств того, что убийство ее сына было заказным Фото: inform.kz



Потерпевшая сторона просит вызвать в суд и допросить свидетеля Садуова и брата Киясова, который в тот раз не давал показания.



«Просим вызвать в суд и допросить свидетеля Садуова. Это важный свидетель, у которого Кудайбергенов просил пять тысяч долларов. Также брата Нуралы Киясова − Султана Киясова», − сказал адвокат Канатов.

Адвокаты подсудимых попросили суд отклонить ходатайство потерпевшей стороны. Вопрос о вызове свидетелей пока оставили открытым.



Оксана Тен принесла в суд схему звонков и взаимодействия всех свидетелей и подсудимых. По ее словам, подсудимые за три дня (17,18,19 июля) поменяли несколько сим-карт.



«В суде первой инстанции потерпевшая просила обратить внимание на то, что за несколько дней до убийства Дениса Тена подсудимые разговаривали по телефону с людьми из его окружения. Эти доводы не были рассмотрены», - сказал адвокат Канатов.



Потерпевшая сторона привела 20 доказательств того, почему считает убийство заказным



− Ранее Арман Кудайбергенов был осужден по двум статьям уголовного кодекса всего к году ограничения свободы. Объективно то, что у него уже тогда был «покровитель».



− 11 июля 2018 года Армана Кудайбергенова задержала полиция в Астане. Тогда он украл автозеркала у Шамшиева. Кудайбергенова отпустили под подписку о невыезде. Это указывает на то, что «у Армана был «покровитель», которому он понадобился в Алматы для убийства Дениса Тена».



− Показания Кудайбергенова и Толыбаевой о том, что они познакомились 29 апреля 2018 года не сходятся.



− Также не сходятся показания Армана и Жанар в том, что они неожиданно встретились 18 июля 2018 года в доме у брата Нуралы Киясова. Их показания опровергла свидетель Жайна Изтилеуова (подруга Толыбаевой).



− Ложны показания всех троих, что они ехали на поиски 10-15 тыс тенге. Эти лекарства им якобы понадобились для медикаментозного аборта. В суде они рассказали, что им не продали лекарства в аптеке. На самом деле эти медикаменты стоят 4 тыс тенге и выдаются без рецепта врача.



− Их показания о том, кто расплачивался за съемную квартиру купюрой в 10 тыс тенге не совпадают.

− Кудайбергенов заявил, что купил нож для того, чтобы снять зеркала с машины. Но согласно инструкции из интернета, автозеркала снимаются без помощи ножа. Зеркала с перерезанными проводами никто не купил бы у него.



− Оставив Толыбаеву на квартире, Киясов и Кудайбергенов поехали якобы «таксовать». Защита полагает, что на самом деле они встречались с заказчиком убийства, который предупредил их о готовности к 14.00 19 июля.



− Подсудимые не могут объяснить, почему в день убийства Дениса Тена они резко сменили маршрут. Они ехали в сторону Аксая, но повернули и поехали на Курмангазы.



− Они настаивают, что деньги им понадобились для медикаментозного аборта. Но на самом деле у них были при себе деньги. За квартиру на Абылай хана подсудимые расплачивались 10-тысячной купюрой.



− Между снятием одного зеркала с машины Тена и второго прошли 15-20 минут. Кудайбергенов заявил, что им мешали прохожие и проезжающие водители. Но следствие доказало, что в это время на месте кражи было безлюдно.



− Место парковки было специально подготовлено. Оно не просматривается в камер видеонаблюдения.



− Столик в ресторане «Геодинст», где сидели Амрин, Хайруллаев и Уалиханов, было примкнуто к окну. Оно выходило на улицу Курмангазы. Мужчины могли видеть машину Дениса.



− Киясов ранее успешно занимался боксом. Но вместо того, чтобы применить приемы, он ударил ножом Дениса.



− Следствие не дало должной оценки действиям Кудайбергенова, который звонил Садуову (скупщик автозеркал) и требовал пять тысяч долларов. Садуов и ранее скупал и Армана зеркала, но рассчитывался сразу.



− После убийства Кудайбергенов и Толыбаева встречались возле мечети. Тогда Жанар выкинула сим-карту. Там могли храниться контакты заказчика. ё



− Действия Нурпейисова и Мусаева (полицейские) подлежат тщательной проверки. Они бездействовали, став свидетелями драки.



− Ложны показания Кудайбергенова о том, что он вернул зеркало Тену. А затем затеяв ссору побежал в сторону спортплощадки. Между ними завязалась драка, Арман якобы потерял сознание. Придя в сознание он увидел в руках Дениса свой рюкзак. Кудайбергенов – вор. И после того, как он отдал зеркало, должен был бежать. Но он поступил иначе. Это указывает на то, что он действовал так, как их научили.



− Ложны показания Толыбаевой о том, что она «играла в телефоне» и не видела убийства.



− Под сомнением показания свидетеля Хусаинова, который случайно оказался на месте убийства.



Адвокат Нурлан Устемиров обратил внимание коллегии на то, что, описательно-мотивировочная часть приговора не соответствует фактически установленным обстоятельствам. Он сказал, что эти 20 доказательств подтверждает наличие заказа. Устемиров попросил коллегию внимательно прослушать и просмотреть аудио-видеозапись протокола ГСР, чтобы убедиться в этом.