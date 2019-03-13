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Опубликованы планируемые максимальные наценки на продаваемые лекарства в Казахстане

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Опубликованы планируемые максимальные наценки на продаваемые лекарства в Казахстане
Фото: pixabay.com
На портале открытых данных опубликован проект приказа министра здравоохранения РК "Об утверждении Правил регулирования цен на лекарственные средства", передает Zakon.kz.

Проект документа будет находиться на публичном обсуждении всего неделю, до 19 марта. Данные Правила четко закрепят размеры максимальных наценок, которые смогут устанавливать продавцы лекарств (ЛС) и медицинских изделий (МИ) как в рознице, так и в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОСМС) и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

Во-первых, будет создан реестр цен. Это информационная система, содержащая сведения о зарегистрированных ценах на торговое наименование ЛС и МИ, предельных ценах ЛС для оптовой и розничной реализации, а также предельных ценах на торговое наименование ЛС или МИ в рамках ГОБМП и системе ОСМС.

Реестр цен, согласно проекту документа, будет вести государственная экспертная организация в электронном виде с применением автоматизированной системы путем внесения в реестр сведений о зарегистрированных и предельных ценах на ЛС и МИ.

Ведение реестра будет осуществляться в соответствии с едиными организационными, методологическими и программно-техническими принципами, обеспечивающими совместимость и взаимодействие этого реестра с иными государственными информационными системами и сетями.

Наиболее интересной для простых граждан является четвертая глава проекта приказа – "Порядок утверждения предельных цен на торговое наименование ЛС для розничной реализации". Если документ вступит в силу в нынешнем виде, то предельные цены на торговое наименование ЛС для розничной реализации всех ЛС, реализуемых субъектами в сфере обращения ЛС и МИ будут утверждать не чаще одного раза в полугодие не позднее 10-го июля и 10-го января.

–Государственная экспертная организация осуществляет расчет проекта предельных цен на торговое наименование ЛС для розничной реализации на основании предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой реализации и направляет их в уполномоченный орган для утверждения не позднее, чем за 60 календарных дней до окончания отчетного полугодия. Расчет предельных цен на торговое наименование ЛС для розничной реализации проводится путем добавления к предельной цене на торговое наименование ЛС для оптовой реализации розничной наценки, дифференцированной исходя из величины предельной цены для оптовой реализации за потребительскую упаковку, - гласит проект документа.

Предлагаемая шкала наценок на розничную реализацию лекарств выглядит следующим образом:

68% для ЛС, стоимостью до 500 тенге включительно; 62 % для ЛС, стоимостью свыше 500 тенге и до 1500 тенге включительно; 57 % для ЛС, стоимостью свыше 1500 тенге и до 2500,00 тенге включительно; 48 % для ЛС, стоимостью свыше 2500 тенге и до 5000 тенге включительно; 43 % для ЛС, стоимостью свыше 5000 тенге и до 7500 тенге включительно; 37 % для ЛС, стоимостью свыше 7500 тенге и до 10000 тенге включительно; 35% для ЛС, стоимостью свыше 10000 тенге до 13500 тенге включительно; 30 % для ЛС, стоимостью свыше 13500 тенге и до 20000 тенге включительно; 22 % для ЛС, стоимостью свыше 20000 тенге и до 40000 тенге включительно; 15 % для ЛС, стоимостью свыше 40000 тенге и до 100000 тенге включительно; 10 % для ЛС, стоимостью свыше 100000 тенге.

- Предельная цена для розничной реализации на воспроизведенный лекарственный препарат (генерик) или биоаналогичный лекарственный препарат устанавливается ниже значения последней, установленной до истечения действия патентной защиты, предельной цены для розничной реализации оригинального/биологического оригинального лекарственного препарата: для генерика - на 30 %; для биоаналогичного лекарственного препарата - на 10 %.

В случае отсутствия предельной цены для розничной реализации оригинального/биологического оригинального лекарственного препарата, установленной до истечения действия патентной защиты, предельная цена для розничной реализации на воспроизведенный препарат отечественного производителя устанавливается не выше максимальной текущей предельной цены для розничной реализации на ЛС других производителей, с аналогичным международным непатентованным наименованием, с учетом дозировки, концентрации, объема и фасовки ЛС, - гласит текст проекта документа.

Также в проекте прописаны порядок регистрации/перерегистрации зарегистрированной цены для оптовой и розничной реализации ЛС, порядок утверждения предельных цен на торговое наименование ЛС для оптовой реализации, порядок регистрации/перерегистрации зарегистрированной цены в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на ЛС или МИ, порядок утверждения предельных цен на торговое наименование ЛС или МИ в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, порядок утверждения предельных цен на международное непатентованное наименование ЛС или техническую характеристику МИ в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, порядок расчета цены прайс-листа и наценки единого дистрибьютора на ЛС или МИ в рамках ГОБМП и ОСМС и образцы бланков заявлений.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • мунайши73
 858 (Посетители) Сегодня, 18:22
Ingul,
Заговор фармацевтов и чиновников.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 858
  • мунайши73
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:13
Почему в строительстве норма прибыли всего 8%, а на перепродажу, кем-то выпущенных лекарств, до 68%?
Что у аптек затраты больше чем на стройке?
Потом нам втюхают тот же беспредел с ценами, что и был, только называться будет "после всенародного обсуждения".
 
 

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