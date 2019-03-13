Публичный реестр коррупционеров появится в Казахстане

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции готово создать публичный реестр лиц, осужденных за коррупцию в Казахстане, сообщает общественный фонд Transparency Kazakhstan.



Антикоррупционная служба поддержала идею общественников о том, что подобный список, широко использующийся в международной практике, "позволит усилить гражданский контроль и повысит доверие общества к государственному аппарату".



"Для скорейшего решения технических вопросов предложения экспертов Transparency Kazakhstan рассматриваются в Администрации президента", - сообщает общественный фонд.



Отметим, что в декабре страновое подразделение глобального антикоррупционного движения Transparensy International в Казахстане предложило создать публичный реестр коррупционеров, который наглядно продемонстрирует результат борьбы с коррупцией.



Вначале власти отказали в идее, опасаясь социального давления на лиц, осужденных за коррупцию, их родственников.



В ответ общественники привели обзор международной практики, которая, напротив, позволила улучшить систему отбора на государственную службу, а также снизить число повторных коррупционных правонарушений и хищений.



В частности, в Российской Федерации публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, закреплен федеральным законом и обязывает направлять сведения для включения в реестр в течение десяти дней с момента принятия решения об увольнении коррупционера.



"Следует отметить, что это не первое предложение общественников, конструктивно воспринятое государственными органами. Так, в октябре прошлого года на основании предложений Transparency Kazakhstan были запущены технические изменения, которые со второго квартала 2019 года позволят фрилансерам оплачивать обязательные пенсионные отчисления на портале электронного правительства Egov", - указывают общественники.



Другое исследование Transparency Kazakhstan о таможенной коррупции стало основанием для ряда служебных проверок в министерстве финансов, по итогам которых установлены крупные импортеры, регулярно занижавшие таможенные платежи при ввозе товаров из Китая. В результате в бюджет страны не поступало в среднем 200 миллиардов тенге в год (527,7 миллиона долларов).



Также общественники рассказали о проблемах реализации в Казахстане задержанного на границах товара. Ущерб от простаивания конфиската в складах временного хранения еще предстоит оценить.