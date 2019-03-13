«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Марта
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.74 KZT
  • €1 = 426.7 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Публичный реестр коррупционеров появится в Казахстане

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 17:54
Публичный реестр коррупционеров появится в Казахстане
© Sputnik
АСТАНА, 13 мар — Sputnik. Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции готово создать публичный реестр лиц, осужденных за коррупцию в Казахстане, сообщает общественный фонд Transparency Kazakhstan.

Антикоррупционная служба поддержала идею общественников о том, что подобный список, широко использующийся в международной практике, "позволит усилить гражданский контроль и повысит доверие общества к государственному аппарату".

"Для скорейшего решения технических вопросов предложения экспертов Transparency Kazakhstan рассматриваются в Администрации президента", - сообщает общественный фонд.

Отметим, что в декабре страновое подразделение глобального антикоррупционного движения Transparensy International в Казахстане предложило создать публичный реестр коррупционеров, который наглядно продемонстрирует результат борьбы с коррупцией.

Вначале власти отказали в идее, опасаясь социального давления на лиц, осужденных за коррупцию, их родственников.

В ответ общественники привели обзор международной практики, которая, напротив, позволила улучшить систему отбора на государственную службу, а также снизить число повторных коррупционных правонарушений и хищений.

В частности, в Российской Федерации публичный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, закреплен федеральным законом и обязывает направлять сведения для включения в реестр в течение десяти дней с момента принятия решения об увольнении коррупционера.

"Следует отметить, что это не первое предложение общественников, конструктивно воспринятое государственными органами. Так, в октябре прошлого года на основании предложений Transparency Kazakhstan были запущены технические изменения, которые со второго квартала 2019 года позволят фрилансерам оплачивать обязательные пенсионные отчисления на портале электронного правительства Egov", - указывают общественники.

Другое исследование Transparency Kazakhstan о таможенной коррупции стало основанием для ряда служебных проверок в министерстве финансов, по итогам которых установлены крупные импортеры, регулярно занижавшие таможенные платежи при ввозе товаров из Китая. В результате в бюджет страны не поступало в среднем 200 миллиардов тенге в год (527,7 миллиона долларов).

Также общественники рассказали о проблемах реализации в Казахстане задержанного на границах товара. Ущерб от простаивания конфиската в складах временного хранения еще предстоит оценить.
Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Сеня (Посетители) Сегодня, 18:21
Если такой реестр действительно появится и точно все коррупционеры окажутся там. То доверие общества к государственному аппарату окончательно исчезнит.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика