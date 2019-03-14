Депутаты предлагают вернуть жезлы полицейским

Обеспокоенность вызвана участившимися случаями наездов автомобилей на работников дорожно-патрульной службы.



Депутат Сената Парламента Георгий Ким на пленарном заседании направил запрос Премьер-министру РК Аскару Мамину с предложением вернуть регулировщикам дорожного движения жезлы, передаёт корреспондент Bnews.kz.



"Основанием к этому запросу послужили встречи наших депутатов в регионах. Второе – это мониторинг в средствах массовой информации. Третье – наличие статистики, согласно которой, уже существует зарегистрированные наезды на работников дорожно-патрульной службы", - сказал депутат.



В этой связи члены Комитета Сената предлагают рассмотреть вопрос о целесообразности применения жезла исключительно для регулирования дорожного движения.