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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Депутаты предлагают вернуть жезлы полицейским

Просмотров:420 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Депутаты предлагают вернуть жезлы полицейским
Фото из открытых источников
Обеспокоенность вызвана участившимися случаями наездов автомобилей на работников дорожно-патрульной службы.

Депутат Сената Парламента Георгий Ким на пленарном заседании направил запрос Премьер-министру РК Аскару Мамину с предложением вернуть регулировщикам дорожного движения жезлы, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"Основанием к этому запросу послужили встречи наших депутатов в регионах. Второе – это мониторинг в средствах массовой информации. Третье – наличие статистики, согласно которой, уже существует зарегистрированные наезды на работников дорожно-патрульной службы", - сказал депутат.

В этой связи члены Комитета Сената предлагают рассмотреть вопрос о целесообразности применения жезла исключительно для регулирования дорожного движения.
Источник: bnews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 15:27
Когда эти жезлы отменяли,я как то писАл,что через лет пять вернут обратно.Я ошибался-их, видимо,вернут гораздо раньше...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Jack
  • arelav_74
 858 (Посетители) Сегодня, 12:40

Депутаты предлагают вернуть жезлы полицейским
Кому что, а вшивому баня. lol (слова народные).
От жезлов регулировщика сегодня отказались все страны в мире, кроме некоторых государств СНГ и Северной Кореи.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ddd888
  • 858
  • Dagestan
  • Vladimir_aktau
  • arelav_74
 Jack (Посетители) Сегодня, 12:25
А я предлагаю депутатам уже заняться делом.
 
 

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