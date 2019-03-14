Казахстан не готов к всеобщему декларированию - сенаторы

Сенатор Даурен Адильбеков в ходе заседания в Сенате Парламента адресовал депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина относительно всеобщего декларирования, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Действующим законодательством с 1 января 2020 года предусмотрен переход к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами РК и лицами, имеющими вид на жительство.



По словам депутата, всеобщее декларирование необходимо для создания системы эффективного контроля доходов имущества физических лиц, борьбы с теневой экономикой и коррупцией, усиления роли государства в обеспечении сбора налогов и обязательных платежей в бюджет.



"С учетом нерешенных вопросов организационного и технического характера возникает вопрос о готовности правительства к предстоящему переходу на всеобщее декларирование. Первое, в соответствии с планом мероприятий, на 1 января 2020 года уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа к Интернету планируется довести до 80 процентов. К 2023 году - до 83 процентов, что не обеспечивает получение сведений от всех категорий граждан.



Второе, наличие в законодательстве льготных специальных налоговых режимов, единого совокупного платежа не позволяет определить фактические доходы и расходы. Кроме того, действия указанных режимов приводят к возможности легализации капитала третьими лицами", - сказал Адильбеков.



Третьим вопросом, по мнению сенатора, является незавершение работ по объединению баз данных по имуществу, земельным участкам, транспортным средствам, а также отсутствие базы данных о наличии активов граждан Казахстана за пределами страны, что не отражает полноту сведений об имуществе физлиц.



Еще одной проблемой депутат назвал неготовность информационных систем органов государственных доходов для приема и обработки деклараций одновременно у 13 миллионов декларантов, что не обеспечит всеобъемлющий налоговый контроль доходов имущества физических лиц.



"Учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть вопрос о поэтапном переходе к всеобщему декларированию доходов и имущества граждан РК", - заключил Адильбеков, зачитывая запрос депутатов Комитета по финансовому бюджету Сената Парламента.