«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 14 Марта
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.74 KZT
  • €1 = 426.7 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан не готов к всеобщему декларированию - сенаторы

Просмотров:378 Опубликовано: Сегодня, 13:02
Казахстан не готов к всеобщему декларированию - сенаторы
Иллюстративное фото: bankist.ru
Сенатор Даурен Адильбеков в ходе заседания в Сенате Парламента адресовал депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина относительно всеобщего декларирования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Действующим законодательством с 1 января 2020 года предусмотрен переход к всеобщему декларированию доходов и имущества гражданами РК и лицами, имеющими вид на жительство.

По словам депутата, всеобщее декларирование необходимо для создания системы эффективного контроля доходов имущества физических лиц, борьбы с теневой экономикой и коррупцией, усиления роли государства в обеспечении сбора налогов и обязательных платежей в бюджет.

"С учетом нерешенных вопросов организационного и технического характера возникает вопрос о готовности правительства к предстоящему переходу на всеобщее декларирование. Первое, в соответствии с планом мероприятий, на 1 января 2020 года уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа к Интернету планируется довести до 80 процентов. К 2023 году - до 83 процентов, что не обеспечивает получение сведений от всех категорий граждан.

Второе, наличие в законодательстве льготных специальных налоговых режимов, единого совокупного платежа не позволяет определить фактические доходы и расходы. Кроме того, действия указанных режимов приводят к возможности легализации капитала третьими лицами", - сказал Адильбеков.

Третьим вопросом, по мнению сенатора, является незавершение работ по объединению баз данных по имуществу, земельным участкам, транспортным средствам, а также отсутствие базы данных о наличии активов граждан Казахстана за пределами страны, что не отражает полноту сведений об имуществе физлиц.

Еще одной проблемой депутат назвал неготовность информационных систем органов государственных доходов для приема и обработки деклараций одновременно у 13 миллионов декларантов, что не обеспечит всеобъемлющий налоговый контроль доходов имущества физических лиц.

"Учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть вопрос о поэтапном переходе к всеобщему декларированию доходов и имущества граждан РК", - заключил Адильбеков, зачитывая запрос депутатов Комитета по финансовому бюджету Сената Парламента.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
arelav_74 (Посетители) Сегодня, 15:44
"Учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть вопрос о поэтапном переходе к всеобщему декларированию доходов и имущества граждан РК", - заключил Адильбеков...
- Полностью ЗА!!! Начните с себя и госструктур!!! А мы посмотрим ваш пример и затем начнём сами раскулачиваться!!!

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика