С 1 апреля 2019 года более чем втрое увеличат размер адресной социальной помощи

В Казахстане размер критерия для оказания АСП повысят на 40%, что в ряде случаев приведет почти к тройному росту расчетной суммы выплачиваемой помощи.



С 1 апреля 2019 года по поручению Главы государства размер критерия оказания адресной социальной помощи (АСП) вырастет с 14 849 тенге до 20 789 тенге, а также будут внедрены другие новшества, передаёт корреспондент BNews.kz.

Оказание адресной социальной помощи (АСП): до и после 1 апреля 2019 года



Государственная адресная социальная помощь – это денежная выплата, предоставляемая гражданам со среднедушевым доходом ниже половины прожиточного минимума.



В настоящее время критерием оказания АСП является обязательное условие – это доход на одного члена семьи не больше 14 849 тенге.



С первого апреля текущего года размер критерия для оказания АСП будет повышен до 20 789 тенге.



По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, совершенствование параметров АСП на примере одной семьи выглядит так: до 1 апреля 2019 года размер АСП составляет 50% от прожиточного минимума, или 14 849 тенге (в качестве примера взята мать, воспитывающая 4 детей). Доход семьи составляет 50 тысяч тенге. Если поделить этот доход на пятерых человек (количество членов семьи), то мы получим среднедушевой доход семьи в 10 тысяч тенге. Так как сегодня критерий до оказания АСП равен 14 849 тенге, нужно отнять от него среднедушевой доход семьи в 10 тысяч тенге - получится разница в 4 849 тенге.



Данная сумма - размер на одного члена семьи, который мы умножаем на 5 человек и получаем размер АСП в сумме 24 245 тенге на семью.



С 1 апреля размер критерия для оказания АСП будет повышен до 20 789 тенге, поэтому для сравнения проделаем соответствующие расчёты с тем же примером: мама воспитывает 4 несовершеннолетних детей, доход семьи тот же - 50 тысяч тенге, то есть среднедушевой доход равен 10 тысячам на одного члена. От повышенного критерия в 20 789 тенге отнимаем 10 тысяч тенге и получаем сумму в 10 789 тенге, которую выплатят маме. Дети будут получать фиксированную выплату в 20 789 тенге. Умножаем эту сумму на 4 (количество детей) и получаем 83 156 тенге. Прибавляем к ней выплату для мамы (10 789 тенге) и тогда доход семьи составит 93 945 тенге. Таким образом, размер АСП для семьи увеличился в 3,9 раза. Совокупный доход с учетом АСП составит 143 945 тенге.

Значительно упрощается исчисление совокупного дохода семьи



Изменятся также условия для исчисления совокупного дохода одной семьи.



Так, на сегодняшний день учитываются: заработная плата, доход от личного подсобного хозяйства (ЛПХ), пособие многодетным семьям, имеющим 4 и более детей, пособие многодетным матерям, награждённым подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", пособие по инвалидности ребёнка, стипендия и другие.



Тогда как с 1 апреля 2019 года в число критериев будут входить только заработная плата и доход от ЛПХ. Иначе говоря, аудитория оказания АСП ожидаемо расширится и помощь смогут получать и те семьи, которые не подпадали под условия её оказания.

Назначение АСП будет производиться с фиксированными выплатами на ребенка



Как уже было разобрано в примере, 20 789 тенге ежемесячно будет выделяться на каждого ребёнка до 18 лет, студента до 23 лет. Кроме того, будет осуществляться выплата родителям в виде разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности.

Как будет выглядит упрощённая процедура назначения АСП через ИС "Е-халық"



До 1 июля 2019 года для получения АСП необходимо предоставлять следующие документы:



1. Удостоверение личного на каждого члена семьи;



2. Сведения о личном подсобном хозяйстве;



3. Номер банковского счёта;



4. Свидетельства о рождении детей;



5. Свидетельство о регистрации заключения (расторжения) брака;



6. Заявление на регистрацию в качестве лица, ищущего работу;



7. Документ, подтверждающий трудовую деятельность (при наличии);



8. Документ об образовании, квалификации, специальных знаний или профессиональной подготовки (при наличии).



Причем, летом процедура получения помощи будет еще более максимально упрощена: после 1 июля 2019 года необходимо будет иметь при себе только удостоверение личности для идентификации. Пункты 2-8 исключаются.