Могут быть колебания - новый министр о ценах на хлеб

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров описал ситуацию по ценам на зерно и хлеб, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.



"Сейчас поднимается вопрос о повышении цен на зерно, о некотором дефиците зерна у зерноперерабатывающих предприятий и, как следствие, возможности поднятия цен на хлеб", - заявил в ходе брифинга в Астане министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.



Глава ведомства ответил на вопрос касательно распространяющейся в соцсетях информации о значительном повышении цен на хлеб.



"По рассылке о подорожании хлеба на 15-30 тенге, если кто-то так отправляет, это все контролируется. Каждый акимат области и района на своей территории каждый день мониторит цены на хлеб. Мы - министерство - здесь в Астане тоже мониторим цены. У меня на руках последние данные на 13 марта", - обратился к журналистам министр сельского хозяйства.



Сапархан Омаров отметил, что с конца 2018 года и с начала этого года было повышение цены на зерно. Стоимость зерна, по словам министра, поднималась до 75 тысяч тенге за тонну.



"Это было связано с изменением цен у нас, в Центральной Азии, в Иране и вообще на мировом рынке в связи со спросом на зерно. Конечно, с одной стороны, для нас это значит, что будут какие-то проблемы, но с другой стороны - это хорошо для наших производителей зерна. За счет такой высокой цены они закрыли, можно сказать, все свои кредиты и имеют возможность подготовиться к весенне-полевым работам. В то же время мы за последние две недели ведем анализ цен и на зерно, и на хлеб, за последние две недели цены на третий класс зерна уже снизились. На сегодня цена составляет 65-67 тысяч тенге за тонну", - добавил Сапархан Омаров.



Министр сельского хозяйства отметил, что на сегодня в республике 10,5 миллиона тон зерна, из них на хлебоприемных предприятиях - 3,7 миллиона тонн, на мукомольных предприятиях - 462 тысячи тонн.



"Говорить о том, что у нас на переработке зерна не хватает, я думаю, это не совсем правильно. Если говорить о цене на хлеб... У нас есть два вида хлеба из муки высшего сорта и первого сорта. По муке первого сорта мы видим, что цена - от 75 до 78 тенге тенге за булку. Мука высшего сорта - цена выше, 134-142 тенге за булку. С другой стороны, надо понимать, что наши хлебопекарни, чтобы сдерживать цену на хлеб из муки первого сорта, должны немножко идти по цене на повышение. Я хочу сказать, что на сегодня таких тревожных сигналов, что цена на хлеб резко повысится, - такого нет. Могут быть какие-то колебания, но это незначительно", - заявил министр сельского хозяйства.



Резюмируя, министр подтвердил, что цены на социальный хлеб повышаться не будут.



"Но при этом повышение цен на хлеб иного сорта позволит сельхозтоваропроизводителям повысить качество и использовать данную стоимость на другие цели?" - уточнила у министра сельского хозяйства модератор брифинга.



"Да, - ответил Сапархан Омаров. - У нас по обе стороны зерна стоят наши люди - производители и потребители. Цена на зерно поднимается - производителю хорошо, мы должны и их поддерживать. Мы должны поддерживать свою конкурентоспособность на внешних рынках. С другой стороны - потребители, если цена поднимается на хлеб, то это тоже для нас плохо. Мы стараемся найти золотую середину. Я считаю, что мы ее нашли, эту золотую середину. И мы ее придерживаемся", - заключил министр сельского хозяйства.