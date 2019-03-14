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Трудовая книжка в Казахстане исчезнет только к 2043 году

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 17:42
Трудовая книжка в Казахстане исчезнет только к 2043 году
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К 2043 году на пенсию выйдут люди, имеющие стаж на 1998 год, когда была впервые запущена электронная пенсионная система в Казахстане, поэтому последующее оформление пенсионного дела будет происходить уже исключительно посредством электронных данных Единого накопительного пенсионного фонда. Об этом, как передает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК, было сказано в ходе проходящего в Алматы масштабного мероприятия HR Tech Forum, организованного министерством и Первым кредитным бюро.

В рамках форума были озвучены основные вопросы регуляции трудового законодательства, инициативы по внедрению цифровых трудовых договоров, цифровых трудовых книг, кадровой безопасности и т.д. В мероприятии приняли участие более 150 первых руководителей и представителей кадровых служб компаний корпоративного, финансового сектора, рекрутинговых агентств.

Как отмечается пресс-службой, в активно внедряемой МТСЗН РК системе Е-hr — единой электронной системе учета трудовых договоров — работодателями уже зарегистрировано порядка 450 тысяч трудовых договоров. При соблюдении всех необходимых требований, уже сегодня законодательство позволяет вести основную кадровую документацию в электронном виде, не дублируя ее на бумажных носителях. Работодатели, подключившиеся к системе Е-HR, свободно регистрируют в нем данные своих сотрудников, а также информацию по стажу каждого работника, начиная с самой первой записи.

Напомним, что за основу E-hr был взят опыт Эстонии и Азербайджана, где уже внедрена система регистрации электронных трудовых договоров. В Азербайджане проект был запущен в 2014 году, сегодня он повсеместно используется населением и работодателями.

В Казахстане же с июля 2018 года был запущен пилот по внедрению Системы учета профилей работников и электронных трудовых договоров на базе подведомственных организаций министерства и крупных компаний квазигосударственного сектора, таких как АО "Эйр Астана", АО "Казахтелеком", АО "Казпочта". С 1 ноября 2018 года на Портале Enbek.kz запущен сервис по регистрации трудовых договоров для организаций, не имеющих информационных систем кадрового учёта. В 2019 году планируется запуск аналогичного сервиса на портале Egov.kz. Попутно министерством уже подготовлен пакет поправок в законодательство с целью урегулирования правого статуса электронных трудовых договоров и обязательств работодателя по предоставлению сведений о трудовых отношениях.
Источник: bnews.kz
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