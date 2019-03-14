Как отличаются версии Кыргызстана и Таджикистана о конфликте на границе

На кыргызско-таджикском участке границе произошел конфликт. Однако версии и даже даты этого конфликта в изложении кыргызской и таджикской сторон отличаются. Редакция Kaktus.media решила сравнить информацию сторон о происходящем.



Что случилось

Версия погранслужбы КР



Вчера, 13 марта, в 15:30 в местности Кожогар произошел конфликт между жителями села Аксай Баткенского района и села Мехнатабад Таджикистана. Причиной конфликта стало строительство объездной дороги Ак-Сай - Тамдык Баткенского района Баткенской области.



Около 200 жителей приграничных сел Кыргызстана и Таджикистана собрались на границе и после словесной перепалки начали забрасывать друг друга камнями. На место прибыли кыргызские и таджикские пограничники, которым удалось локализовать конфликт. Однако в 18:30 кыргызстанцы перекрыли дорогу в населенном пункте Ак-Сай, одновременно граждане Таджикистана закрыли дорогу в местности Торт-Кочо. В 20:30 ситуация на кыргызско-таджикской границе обострилась, в результате чего таджикские граждане подожгли сарай местного жителя села Ортобоз Баткенского района. Чтобы успокоить население, был произведен выстрел в воздух.



Также во время конфликта один гражданин Кыргызстана получил ранение и был доставлен в больницу села Самаркандек Баткенского района.



Версия погранслужбы Таджикистана



13 марта на территории джамоата Ворух города Исфара со стороны Кыргызстана в нарушение двустороннего межправительственного протокола было начато строительство дороги Кокташ - Оксой - Тамдик. На эти действия кыргызской стороны жители джамоата Ворух города Исфара выступили с протестом. В ответ со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь по жителям названного джамоата. Правоохранительные органы Кыргызстана перекрыли дорогу Исфара - Ворух, прекратив по ней движение автотранспорта граждан Таджикистана.



Сколько человек пострадало

Версия кыргызской стороны



В результате столкновения пострадал кыргызстанец. У пострадавшего на кыргызско-таджикской границе огнестрельное ранение грудной клетки. Его прооперировали. Мужчина в сознании, но в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Он в тяжелом состоянии.



Версия таджикской стороны



Кыргызские пограничники удерживали на территории погранотряда "Оксой" 30 пассажиров из числа граждан Таджикистана на двух автомашинах марки "Газель" в качестве заложников. В джамоат Ворух прибыли 50-60 граждан Кыргызстана под руководством заместителя председателя джамоата Оксой Баткенского района Жалчиева Эркина, которые закидали камнями жителей Воруха, вследствие чего 11 граждан Таджикистана получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.



Позже на территории кишлака Ходжа Ало джамоата Чоркух со стороны граждан КР применено охотничье оружие, в результате чего 43-летний гражданин Таджикистана Хусейн Хакимов, житель участка Сомониён джамоата Чоркух, получил ранение в области сердца, от которого скончался в больнице. Также получили ранения старший участковый лейтенант милиции Саидшариф Авеззода; гражданин Максаджон Атамов, житель села Таги сада и Рахим Аюбов, житель села Ходжа Ало джамоата Чоркух. Житель участка Муминабад джамоата Чоркух Рахмониддин Сохибов получил травму от ударов камнями.



Какой урон нанесен

Версия кыргызской стороны



На 10:00 14 марта в местности Таш-Тушмук сгорел дом, автомашина марки Аudi и прицеп автомашины КамАЗ гражданина КР. Пожарный расчет, который направлялся к месту пожара, граждане Таджикистана не пустили. 13 марта во время конфликта таджикские граждане подожгли сарай местного жителя села Ортобоз Баткенского района.



Версия таджикской стороны



Граждане Кыргызстана подожгли склад гражданина Таджикистана Муллоджонова Абдумаджида, жителя села Ходжа Ало, и мельницу на участке Сомониён джамоата Чоркух.



Кто спровоцировал конфликт

Версия кыргызской стороны



По данным очевидцев-кыргызстанцев, граждане Таджикистана начали закидывать камнями технику, которая направлялась для строительства автодороги Ак-Сай - Тамдык, а также служебный транспорт пограничной службы Кыргызстана. В Погранслужбе КР эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.



Версия таджикской стороны

"Кыргызстан нарушил двусторонний межправительственный протокола и начал строительство дороги Кокташ - Оксой - Тамдик. На эти действия кыргызской стороны жители джамоата Ворух города Исфара выступили с протестом.



Инцидент спровоцирован председателем кишлачного совета Оксой Баткенского района гражданкой Кыргызской Республики Розой Усаровой, которая действовала в целях захвата участка, прилегающего к кишлаку Ходжа Ало. Последние события свидетельствуют о том, что Розия Усарова является постоянным зачинщиком обострения таджикско-кыргызских отношений, разжигает межнациональную рознь между кыргызским и таджикским народами", - отмечается в заявлении таджикского погранведомства.



Конфликт на территории села Ходжаи Аъло сельского джамоата Чоркух города Исфары спровоцировала председатель села Аксай Баткенского района, гражданка Кыргызстана Роза Усарова. Она зачинила конфликт с целью захвата территории по переработке гравия и камней вблизи села Ходжаи Аъло. Как показывают анализы последних событий, Роза Усарова с разжиганием конфликта между жителями двух соседних стран хотела получить для себя выгоду, и по ее инициативе подобные конфликты между кыргызами и таджиками повторялись систематично.



Что происходит сейчас

Версия кыргызской стороны



"Переговоры идут со вчерашнего вечера и продолжаются по сегодняшний день. Все правоохранительные органы Кыргызстана и Таджикистана принимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Ситуация, по данным Погранслужбы, напряженная", - сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.



Накануне также прошел телефонный разговор министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Инициатором стала КР.



Также на место конфликта выехал вице-премьер-министр Жениш Разаков.



Версия таджикской стороны



В настоящее время обстановка на границе Ворух-Оксой стабильная и находится под контролем пограничников двух стран.



Для урегулирования ситуации между представителями Республики Таджикистан во главе с заместителем председателя Согдийской области Баховаддином Баходурзода и представителем Кыргызской Республики на территории участка Заравшан г. Исфары ведутся переговоры по создавшейся ситуации.