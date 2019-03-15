Казахстанцы всё меньше пользуются сотовой связью

Мобильные операторы теряют доходы: объёмы доходов от услуг мобильной связи сократились за год на 5,7%. Об этом сообщает BNews.kz со ссылкой на finprom.kz и данные Комитета по статистике РК.



Доходы от услуг мобильной связи снизились за год на 5,7%, с 35,7 млрд до 33,7 млрд тг, основной причиной стало уменьшение числа абонентов сотовой связи.



С другой стороны растёт другой тренд: на конец февраля 2019 года число абонентов, у которых есть доступ к интернету, достигло 13,9 млн (годом ранее — 13,6 млн). Их доля увеличилась с 51,3% до 54% год-к-году.



Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек снизилась со 146 до 140 единиц за год, из них имеющие доступ к интернету — 77 из 100 (годом ранее — 76).



Согласно статистическим данным, на сегодня основную долю в доходах на рынке телекоммуникаций составляют доходы от услуг интернета: 35,8%, или 44,7 млрд тг — на 14,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее (39,1 млрд тг).



Передача данных и местная телефонная связь сконсолидировали в совокупности 11% от дохода телекоммуникационного сектора, сумма составила 7,4 млрд и 6,3 млрд тг соответственно. Удельный вес прочих услуг связи равен 26,2% (32,7 млрд тг).



На текущий момент услуги мобильной связи в РК предлагают Beeline, Kcell и объединённый Теле2 и Алтел, при этом двумя последними из трёх перечисленных операторов владеет «Казахтелеком».