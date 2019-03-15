«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Марта
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.36 KZT
  • €1 = 426.87 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы всё меньше пользуются сотовой связью

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 12:26
Казахстанцы всё меньше пользуются сотовой связью
Фото из открытых источников
Мобильные операторы теряют доходы: объёмы доходов от услуг мобильной связи сократились за год на 5,7%. Об этом сообщает BNews.kz со ссылкой на finprom.kz и данные Комитета по статистике РК.

Доходы от услуг мобильной связи снизились за год на 5,7%, с 35,7 млрд до 33,7 млрд тг, основной причиной стало уменьшение числа абонентов сотовой связи.

С другой стороны растёт другой тренд: на конец февраля 2019 года число абонентов, у которых есть доступ к интернету, достигло 13,9 млн (годом ранее — 13,6 млн). Их доля увеличилась с 51,3% до 54% год-к-году.

Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек снизилась со 146 до 140 единиц за год, из них имеющие доступ к интернету — 77 из 100 (годом ранее — 76).

Согласно статистическим данным, на сегодня основную долю в доходах на рынке телекоммуникаций составляют доходы от услуг интернета: 35,8%, или 44,7 млрд тг — на 14,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее (39,1 млрд тг).

Передача данных и местная телефонная связь сконсолидировали в совокупности 11% от дохода телекоммуникационного сектора, сумма составила 7,4 млрд и 6,3 млрд тг соответственно. Удельный вес прочих услуг связи равен 26,2% (32,7 млрд тг).

На текущий момент услуги мобильной связи в РК предлагают Beeline, Kcell и объединённый Теле2 и Алтел, при этом двумя последними из трёх перечисленных операторов владеет «Казахтелеком».
Источник: bnews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 14:11
Следующий шаг правительства будет примерно таким: Снизят тарифы на сотовую связь или поднимут цены на интернет.
Второе будет выгодным для них.
Вывод: Застрелите всех кто пользуется мобильными телефонами.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика