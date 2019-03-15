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Включить защиту ЛГБТ в законодательство РК рекомендовал Комитет ООН по правам человека

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 13:02
Включить защиту ЛГБТ в законодательство РК рекомендовал Комитет ООН по правам человека
Гульзада Сержан / Фото с сайта "Феминиты"
На сессии Комитета была принята официальная рекомендация о защите прав ЛГБТ в Казахстане.

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам при ОНН рекомендовал Казахстану включить СОГИ (сексуальная ориентация и гендерная идентичность) в законодательство на 65-ой сессии в Женеве. Об этом сообщила казахстанская феминисткая инициатива "Феминита".

Докладчик комитета Здислав Кедзя, беседуя на сессии с секретарём Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемиром Абишевым, задал вопрос о дискриминации в Казахстане по признаку СОГИ.

"Я не получил ответа на вопрос о конкретных мерах, предпринимаемых для того, чтобы либо предотвратить, либо ликвидировать дискриминацию на основе гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Никакой информации о конкретных делах, каких-то конкретных ситуациях. В стране нет конкретного закона, предусматривающего защиту подобной группы. Так вот хотелось бы, чтобы вы любезно это прокомментировали, потому что проблема-то есть, насколько нам это известно", – говорил на сессии Здислав Кедзя.

Тастемир Абишев ответил, что представители ЛГБТ в РК могут подавать жалобы в национальные учреждения по правам человека, органы прокуратуры, а также обращаться в судебные органы для защиты своих нарушенных либо оспариваемых прав и свобод.

"Следует отметить, что конституционный принцип равенства всех перед законом и судом последовательно проводится адресованным законодательствам: в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе, а также в Гражданско-процессуальном кодексе и Кодексе об административных правонарушениях запрещены дискриминация по полу и сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Дамы и господа, в статье 45 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за нарушение равноправия граждан, в том числе по сексуальной ориентации и гендерной идентичности", – сказал Тастемир Абишев.

Со-основательница "Феминиты" Гульзада Сержан выступила с альтернативным докладом "Ситуация лесбиянок, бисексуалок и трансгендерных женщин в Казахстане". Она говорила о необходимости принятия антидискриминационного законодательства, приводила примеры случаев правонарушений на основании СОГИ на рабочих местах и при получении медицинских услуг.

По итогам встречи Комитетом была принята рекомендация о включении вопроса о ликвидации дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в законодательство Казахстана
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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 dom555 (Посетители) Сегодня, 13:44
В РК это проблема № 1 rofl
 
 

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