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Казахстанцы смогут получать бесплатные лекарства в аптеках с помощью отпечатков пальцев

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 14:00
Казахстанцы смогут получать бесплатные лекарства в аптеках с помощью отпечатков пальцев
Фото из открытых источников
Министерство здравоохранения РК совместно с госкорпорацией "Правительство для граждан" работают над проектом, который позволит гражданам получать бесплатные лекарства в аптеках с помощью отпечатков пальцев. Об этом сообщил председатель госкорпорации Абылайхан Оспанов на пресс-завтраке в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"На сегодня биометрия помогает упрощать буквально все, мы сейчас с Минздравом прорабатываем проект по больничным рецептам. Сейчас это происходит так: врач выписывает рецепт, а пациент потом берет этот бумажный рецепт и в аптеке его сдает. Это может иметь под собой коррупционную составляющую, в случае, когда продают бесплатные лекарства. Для того, чтобы это все нормализовать планируется использовать интеграцию с базой биометрии. Когда человеку врач выпишет лекарства, он подойдет в аптеку, которая по стандарту допущена к выдаче этих лекарств, приложит палец и по биометрии авторизуется. Это будет 100-процентная гарантия того, что именно тот человек получил эти лекарства, а не кто-то за него получил дорогостоящий препарат", – сообщил Оспанов.

По его словам, такая возможность сейчас только обсуждается, поэтому есть вероятность того, что лекарства разрешат получать ближайшим родственникам больного, если он сам не мобилен.

"Мы это будем обсуждать. Вы же знаете, что в сферах образования и здравоохранения наиболее активно внедряется цифровизация. Мы получаем множество решений и идей, потому что Президент поддержал, чтобы в этих министерствах были вице-министры по цифровизации. Я думаю этот вопрос будет обсуждаться", – отметил он.

Вместе с тем, он отметил, что аптеки, скорее всего, обяжут покупать аппараты для считывания отпечатков пальцев, которые, по его словам, стоят не дорого. А для считывания лица подойдет и обычная камера мобильного телефона.

"Не обязательно приходить в ЦОН и сдавать свои отпечатки пальцев и фото. Мы прорабатываем этот вопрос, возможно мы будем использовать фотографии с удостоверения личности человека, для некоторых проектов можно будет использовать существующие фотографии. Сейчас это все только обсуждается, но я хочу сказать, что это будет происходить максимально просто, чтобы охватить все население нашей страны", – добавил он.

Когда предлагаемые нововведения будут внедрены в жизнь председатель госкорпорации пока не может сказать.

"Проект мы прорабатывать будем в этом году, а о запуске, думаю, Минздрав сам уже сообщит", – заключил Оспанов.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Штирлиц
 dom555 (Посетители) Сегодня, 14:19
Вы до сих пор верите в эти сказки lol им нужны только ваши отпечатки. Никакие лекарства вы не получите никогда. Мы это уже проходили , там такая мафия что даже анализы бесплатно уже невозможно сдать . То договора нет , то тендера нет , то аппарат сломался , то специалиста нет lol . Коендарш шаршадык rofl У них даже перчаток одноразовых нет о чем вы lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • dom555
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 14:18
Как правило, бесплатные лекарства получают тяжело больные, которые не всегда могут самостоятельно передвигаться.
А потому в аптеку бегают члены семьи...
Теперь больному надо отрезать палец, чтобы для него купить лекарство?
Это же какие опилки надо в голове иметь, чтобы такое придумать.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 14:07
Все аптеки города должны быть завязаны в одну общую базу данных, а отпечатки это уже не проблема.
Нормальный человек если нужно сам придет и сдаст отпечатки своих пальцев.
Шифроваться будут только преступники и наркоманы.
 
 

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