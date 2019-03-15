Илон Маск пообещал построить суперчарджеры для Tesla в Казахстане

Маск неожиданно упомянул Казахстан во время презентации Tesla Model Y.
Илон Маск на презентации кроссовера Tesla Model Y заявил, что неплохо было бы построить электрозаправки для Tesla (суперчарджеры) в Казахстане.
Глава компании говорил о том, что совсем скоро суперчарджеры появятся по всей Европе. Кто-то из зала выкрикнул: "Казахстан".
"Казахстан... – посмеялся Илон Маск. – На самом деле нас очень поддерживают в Казахстане. Возможно, нам стоило бы... Мы построим суперчарджеры в Казахстане!" – сказал Илон Маск.
Маск после презентации намекнул, это заявление не случайная шутка. Главный исполнительный директор Tesla Inc. опубликовал отрывок презентации со словами про Казахстан у себя в Twitter.
Первая официальная станция быстрой зарядки Tesla Supercharger открылась в Алматы в 2017 году.
Через год в кафе "Динара" на Жарокова – Жамбыла произошёл пожар, который задел и станцию Tesla.
Электромобили в Казахстане не пользуются особой популярностью. Например, в 2017 году казахстанцы зарегистрировали всего 36 таких машин, среди них 20 электромобилей Tesla.
Илон Маск говорит о Казахстане не в первый раз. В 2016 году к нему попало видео, на котором Tesla буквально переплывает затопленный дождём тоннель в Алматы. Он отметил, что компания не рекомендует использовать электромобиль в таких условиях, но всё же на время он может превратиться в лодку.
Tesla Model Y – электрический кроссовер, состоящий по большей части из деталей Model 3. У топовой версии удалось добиться разгона до 100 км/ч за 3,5 секунды. Максимальная скорость – от 193 км/ч до 241 км/ч в зависимости от модели, сообщил Илон Маск на презентации новой модели.
Всего будет четыре версии Model Y: Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD и Performance. В США они будут стоить от 39 до 60 тысяч долларов.
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