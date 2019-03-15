«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Марта
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.51 KZT
  • €1 = 428.47 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Илон Маск пообещал построить суперчарджеры для Tesla в Казахстане

Просмотров:509 Опубликовано: Вчера, 14:48
Илон Маск пообещал построить суперчарджеры для Tesla в Казахстане
Фото из открытых источников
Маск неожиданно упомянул Казахстан во время презентации Tesla Model Y.

Илон Маск на презентации кроссовера Tesla Model Y заявил, что неплохо было бы построить электрозаправки для Tesla (суперчарджеры) в Казахстане.

Глава компании говорил о том, что совсем скоро суперчарджеры появятся по всей Европе. Кто-то из зала выкрикнул: "Казахстан".

"Казахстан... – посмеялся Илон Маск. – На самом деле нас очень поддерживают в Казахстане. Возможно, нам стоило бы... Мы построим суперчарджеры в Казахстане!" – сказал Илон Маск.

Маск после презентации намекнул, это заявление не случайная шутка. Главный исполнительный директор Tesla Inc. опубликовал отрывок презентации со словами про Казахстан у себя в Twitter.

Первая официальная станция быстрой зарядки Tesla Supercharger открылась в Алматы в 2017 году.

Через год в кафе "Динара" на Жарокова – Жамбыла произошёл пожар, который задел и станцию Tesla.

Электромобили в Казахстане не пользуются особой популярностью. Например, в 2017 году казахстанцы зарегистрировали всего 36 таких машин, среди них 20 электромобилей Tesla.

Илон Маск говорит о Казахстане не в первый раз. В 2016 году к нему попало видео, на котором Tesla буквально переплывает затопленный дождём тоннель в Алматы. Он отметил, что компания не рекомендует использовать электромобиль в таких условиях, но всё же на время он может превратиться в лодку.

Tesla Model Y – электрический кроссовер, состоящий по большей части из деталей Model 3. У топовой версии удалось добиться разгона до 100 км/ч за 3,5 секунды. Максимальная скорость – от 193 км/ч до 241 км/ч в зависимости от модели, сообщил Илон Маск на презентации новой модели.

Всего будет четыре версии Model Y: Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD и Performance. В США они будут стоить от 39 до 60 тысяч долларов.
Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kazakhstan (Посетители) Вчера, 23:01
Thornhill,
Вы бредите уважаемый. Впрочем как все поклонники российского ваташоу. Пусть Маск и не гений пусть он ничего и не придумал как об этом твердят на вгтрк но факт в том что капитализация его компании больше 20млрд $. Пытаясь принизить значимость его работы вы выглядите очень глупо.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
master_kz (Посетители) Вчера, 19:05
Цитата: Thornhill
Он не гений)))

Ну зашарил, что идеи и разработки из 60-х годов пора воплощать в реальность пока мало кто этим занимается, т.к главного конкурента в виде СССР уже не существует де факто более 25-ти лет. Главное упаковку покрасивее сделать. На то он и менеджер.
 
-3
  • Dagestan
  • tolk
  • kazakhstan
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 Thornhill (Посетители) Вчера, 15:47
Цитата: Will
Маск_Гений!

Он не гений))) Он менеджер, собирающий стартапы и находящий спонсоров на всякие, порой безумные проекты! lol
Накурится марихуаны и вперёд за родину! lol

Почему обязательно Тесла? Она достаточно дорогая. Китайцы выпускают целую линию электромобилей, от 4 400 долларов до 26 000 долларов. Такие цены вполне доступны.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Dagestan
  • Pavelmwest
  • tolk
 Will (Посетители) Вчера, 15:27
Маск_Гений!
Надеюсь, сотрудничество Казахстана с ним продолжится и далее, в т.ч. и в космической отрасли.
 
-3
  • Dagestan
  • tolk
  • kazakhstan
 Не поддерживаю Поддерживаю
Штирлиц (Посетители) Вчера, 14:54
Подземный поезд в трубе заявленный Маском, оказался советским проектом, который он банально спёр.
По 200 человек в раз, на Марс не полетели...
США продолжает закупать РД в РФ...
Вот когда кинет приверженцев, тогда и посмеёмся.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика