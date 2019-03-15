Аким Балхаша принес извинения за "растаявший" со снегом асфальт

Аким города Балхаш Александр Аглиулин извинился перед автовладельцами за то, что центральная дорога города не выдержала даже одного зимнего сезона и покрылась ямами, колдобинами, передает корреспондент NUR.KZ.
"От лица акимата города Балхаш приносим горожанам извинения за неудобства. Акимат подал иск в экономический суд на подрядчика за ненадлежащее выполнение взятых обязательств, а также мы хотим добиться, чтобы подрядчика включили в реестр недобросовестных поставщиков.
Работу по реконструкции дороги по улице Ленина акимат не принял, так как нас не устраивало качество выполненных работ", - сообщили в пресс-службе акимата Балхаша.
Также к проверке подключилось Национальное бюро по противодействию коррупции.
"Нам важно, чтобы работы по ремонту инфраструктуры выполнялись качественно, поэтому акиматом направлено заявление в Национальное бюро по противодействию коррупции Карагандинской области для проверки соответствия качества выполненных работ подрядчиком", - сообщили в акимате.
Антикоррупционная служба проверяет подрядчика. А тем временем автовладельцы Балхаша испытывают свои автомобили.
"Эту дорогу отремонтировали в прошлом году. Был капитальный ремонт дороги протяженностью 3,2 километра. Но с уходом зимы «ушел» и асфальт", - рассказали автовладельцы.
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