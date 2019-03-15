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Аким Балхаша принес извинения за "растаявший" со снегом асфальт

Просмотров:531 Опубликовано: Вчера, 15:48
Аким Балхаша принес извинения за "растаявший" со снегом асфальт
Фото: balkhash.gov.kz. Коллаж: NUR.KZ
Аким города Балхаш Александр Аглиулин извинился перед автовладельцами за то, что центральная дорога города не выдержала даже одного зимнего сезона и покрылась ямами, колдобинами, передает корреспондент NUR.KZ.

"От лица акимата города Балхаш приносим горожанам извинения за неудобства. Акимат подал иск в экономический суд на подрядчика за ненадлежащее выполнение взятых обязательств, а также мы хотим добиться, чтобы подрядчика включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Работу по реконструкции дороги по улице Ленина акимат не принял, так как нас не устраивало качество выполненных работ", - сообщили в пресс-службе акимата Балхаша.

Также к проверке подключилось Национальное бюро по противодействию коррупции.

"Нам важно, чтобы работы по ремонту инфраструктуры выполнялись качественно, поэтому акиматом направлено заявление в Национальное бюро по противодействию коррупции Карагандинской области для проверки соответствия качества выполненных работ подрядчиком", - сообщили в акимате.

Антикоррупционная служба проверяет подрядчика. А тем временем автовладельцы Балхаша испытывают свои автомобили.

"Эту дорогу отремонтировали в прошлом году. Был капитальный ремонт дороги протяженностью 3,2 километра. Но с уходом зимы «ушел» и асфальт", - рассказали автовладельцы.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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нашевсе (Посетители) Вчера, 21:40
Строители эти не первопроходцы. Солженицын называл, вернее, он с "коллегами", называл это -туфтить
 
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  • tolk
 сембай (Посетители) Вчера, 17:08
У них хоть был снег. А в Актау во многих местах без снега ушел асфальт, и никто look даже не заметил stena Акиму города не до асфальта наверное.
 
 

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