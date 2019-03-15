В три раза увеличился средний размер взятки в Казахстане

Средний размер взятки увеличился с 61 тысяч тенге в 2016 году до 193 тысячи тенге 2018 году.



Средний размер взятки в Казахстане увеличился с 61 тысяч тенге до 193 тысячи тенге. Об этом сообщил директор центра стратегических инициатив Бахытжан Саркеев, передаёт корреспондент Bnews.kz. Он представил вниманию результаты исследования о коррупции, подготовленного на основе социологического опроса, который был проведен в 2018 году. Выводы построены на основе опроса 4100 субъектов бизнеса, в 14 областях Казахстана и трех городах республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент.



"Если говорить об итогах опроса, число предпринимателей, столкнувшихся с коррупцией, уменьшилось с 2017 года на 23% (с 56% до 33%). Выросло количество предпринимателей, которые вынуждены давать взятки, потому что не видят других вариантов решения своих проблем. По мнению респондентов, инициатором коррупционных сделок в 49% случаев является сам предприниматель. То есть, в 49% случаев предпринимателей оплачивает услугу, которая итак должна предоставляться бесплатно. Самое интересное, что средний размер взятки увеличился с 61 тысяч тенге в 2016 году до 193 тысячи тенге 2018 году, то есть в 3,2 раза, в связи с увеличением риска быть привлеченным к уголовной ответственности", - отметил Бахытжан Саркеев.



Кроме того, спикер сообщил, что в общем рейтинге честности регионов второй год подряд лидером является Северо-Казахстанская область. В тройку лидеров также вошли Акмолинская, Кызылординская области. Наименьший рейтинг у Мангистауской области, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. При этом, Бахытжан Саркеев подчеркнул, что вне независимости от рейтинга предприниматель сталкивается с коррупцией во всех областях.



"Теперь об уровне коррумпированности среди государственных органов. Среди территориальных подразделений коррупция наиболее распространена в службе внутреннего государственного аудита, государственной инспекции в АПК и службе транспортного контроля. Если посмотреть управление акиматов, то коррупция наиболее распространена в управлениях архитектуры и градостроительства, управлениях земельных отношений и ГАСК. На самом деле, вопросы строительства и земельных отношений, они больше касаются предпринимателей, именно по этим вопросам и возникают вопросы, которые решаются через взятки", - добавил Бахытжан Саркеев.



Вместе с тем, по данным исследования, доля предпринимателей голосовавших за ужесточение наказания, снизилась с 28% в 2017 году до 14 % в 2018 году.