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В три раза увеличился средний размер взятки в Казахстане

Просмотров:490 Опубликовано: Вчера, 16:51
В три раза увеличился средний размер взятки в Казахстане
Фото из открытых источников
Средний размер взятки увеличился с 61 тысяч тенге в 2016 году до 193 тысячи тенге 2018 году.

Средний размер взятки в Казахстане увеличился с 61 тысяч тенге до 193 тысячи тенге. Об этом сообщил директор центра стратегических инициатив Бахытжан Саркеев, передаёт корреспондент Bnews.kz. Он представил вниманию результаты исследования о коррупции, подготовленного на основе социологического опроса, который был проведен в 2018 году. Выводы построены на основе опроса 4100 субъектов бизнеса, в 14 областях Казахстана и трех городах республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент.

"Если говорить об итогах опроса, число предпринимателей, столкнувшихся с коррупцией, уменьшилось с 2017 года на 23% (с 56% до 33%). Выросло количество предпринимателей, которые вынуждены давать взятки, потому что не видят других вариантов решения своих проблем. По мнению респондентов, инициатором коррупционных сделок в 49% случаев является сам предприниматель. То есть, в 49% случаев предпринимателей оплачивает услугу, которая итак должна предоставляться бесплатно. Самое интересное, что средний размер взятки увеличился с 61 тысяч тенге в 2016 году до 193 тысячи тенге 2018 году, то есть в 3,2 раза, в связи с увеличением риска быть привлеченным к уголовной ответственности", - отметил Бахытжан Саркеев.

Кроме того, спикер сообщил, что в общем рейтинге честности регионов второй год подряд лидером является Северо-Казахстанская область. В тройку лидеров также вошли Акмолинская, Кызылординская области. Наименьший рейтинг у Мангистауской области, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. При этом, Бахытжан Саркеев подчеркнул, что вне независимости от рейтинга предприниматель сталкивается с коррупцией во всех областях.

"Теперь об уровне коррумпированности среди государственных органов. Среди территориальных подразделений коррупция наиболее распространена в службе внутреннего государственного аудита, государственной инспекции в АПК и службе транспортного контроля. Если посмотреть управление акиматов, то коррупция наиболее распространена в управлениях архитектуры и градостроительства, управлениях земельных отношений и ГАСК. На самом деле, вопросы строительства и земельных отношений, они больше касаются предпринимателей, именно по этим вопросам и возникают вопросы, которые решаются через взятки", - добавил Бахытжан Саркеев.

Вместе с тем, по данным исследования, доля предпринимателей голосовавших за ужесточение наказания, снизилась с 28% в 2017 году до 14 % в 2018 году.
Источник: bnews.kz
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Комментарии ( 4 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 01:03
Особенно интересно смотрится в сопоставлении с изменениями социальных выплат (пенсии, пособия инвалидам и матерям).
P.S. Печальное сопоставление!!!
P.P.S. Хотя о чем это я? Взятки это святое!?
 
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Lelik72 (Посетители) Сегодня, 00:40
Уже ввели официальную статистику рамера взятки?! Что дальше, среднее ограбление, среднее убийство!? Министр ВД, о чем речь?
 
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  • Tomiris_2014
  • Lelik72
 Ingul (Посетители) Вчера, 18:19
А вы говорите, что нет никаких достижений! umnik
 
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  • Tomiris_2014
  • kolu411
 Orion (Посетители) Вчера, 17:57
Какой позор, мы уже открыто пишем о размерах взяток.
Сталин в гробу переворачивается.
 
 

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