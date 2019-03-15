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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В двух упавших «Боингах» нашли похожие странности

Просмотров:838 Опубликовано: Вчера, 17:41
В двух упавших «Боингах» нашли похожие странности
Фото: Baz Ratner / Reuters
На месте крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии обнаружили необычный обломок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По их информации, следователи нашли кусок стабилизатора — части хвостового оперения самолета. Как оказалось, триммер на нем стоял в необычном положении, причем оно было аналогично тому, которое было у разбившегося осенью 2018-го «Боинга» компании Lion Air. Отмечается, что положение триммера горизонтального стабилизатора может помочь определить, «клевал» ли самолет носом перед катастрофой.

Агентство пишет, что ранее Федеральное авиационное управление США сообщало, что новые данные о катастрофе в Эфиопии указывают на некоторое сходство двух крушений. Подробностей в ведомстве не приводили.

15 марта эксперты во Франции начали изучать черные ящики разбившегося в Африке Boeing 737 MAX 8. В страну также прибыла группа следователей из Эфиопии.

Ранее стало известно, что компания Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX. Также сообщалось, что с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с этими самолетами.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

Еще один такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии 29 октября 2018 года. Самолет разбился через 13 минут после взлета, погибли 189 человек. Сообщалось, что после взлета от системы начали поступать разные показатели скорости, а затем и неверные данные одного из сенсоров угла наклона носа судна, в итоге пилоты потеряли управление.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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makenych (Посетители) Вчера, 20:23
Одна камера над кабиной пилотов может о многом рассказать, неужели это дорого???
 
 

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