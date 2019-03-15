В двух упавших «Боингах» нашли похожие странности

На месте крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии обнаружили необычный обломок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
По их информации, следователи нашли кусок стабилизатора — части хвостового оперения самолета. Как оказалось, триммер на нем стоял в необычном положении, причем оно было аналогично тому, которое было у разбившегося осенью 2018-го «Боинга» компании Lion Air. Отмечается, что положение триммера горизонтального стабилизатора может помочь определить, «клевал» ли самолет носом перед катастрофой.
Агентство пишет, что ранее Федеральное авиационное управление США сообщало, что новые данные о катастрофе в Эфиопии указывают на некоторое сходство двух крушений. Подробностей в ведомстве не приводили.
15 марта эксперты во Франции начали изучать черные ящики разбившегося в Африке Boeing 737 MAX 8. В страну также прибыла группа следователей из Эфиопии.
Ранее стало известно, что компания Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX. Также сообщалось, что с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с этими самолетами.
За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.
Еще один такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии 29 октября 2018 года. Самолет разбился через 13 минут после взлета, погибли 189 человек. Сообщалось, что после взлета от системы начали поступать разные показатели скорости, а затем и неверные данные одного из сенсоров угла наклона носа судна, в итоге пилоты потеряли управление.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.