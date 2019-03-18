Казахстанец проиграл на ставках 100 миллионов тенге

Журналисты телеканала "Астана" взяли интервью у человека, который за восемь лет проиграл в азартных играх более 100 миллионов тенге.
Парень по имени Данияр (имя изменено) согласился на откровения в маске. Обеспеченный молодой человек начал делать ставки в 18 лет. Со временем ставки росли, и все свои деньги он "спускал" в онлайн-казино. Иногда на кону была вся зарплата.
Юноша признается, что потерял контроль над собственной жизнью. Даже будучи в заграничном отдыхе в голове постоянно прокручивал новые ставки. Сейчас Данияру 26 лет. Его последний проигрыш - машина, подаренная отцом. Ушла в счет оплаты долгов.
"У меня все началось с 18 лет, когда начал с друзьями играть в карты. Все началось с этого. Почувствовал вкус легких денег. Наркоманы от вещества зависят, я зависел от игры, от этих эмоций. Я был рабом этого обстоятельства. Не знал даже, как это происходило. Не хочу даже это вспоминать, свою прошлую жизнь. Потерял доверие, уважение, родственников, друзей - полностью все. Дошло до такой степени, что я развелся", - рассказал игроман.
Всемирная организация здравоохранения классифицирует подобное состояние человека как "зависимость". С прошлого года игромания официально признана болезнью. Если в течение года человек не может избавиться от пагубной привычки, такое поведение ВОЗ называет психическим расстройством.
Игромания официально признана болезнью в Китае, где количество зависимых достигает 350 миллионов человек. В Казахстане игроманию пока не торопятся признавать болезнью. Зависимым помогают только в частных клиниках и стоит это не дешево.
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