Минздрав выступил с обращением к руководству кафе и ресторанов в преддверии Наурыза

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан призвал руководителей кафе и ресторанов не продавать продукцию домашнего изготовления (наурыз коже, айран), приобретенную у неизвестных поставщиков, передает Kazpravda.kz.



"Убедительная просьба не реализовывать продукцию домашнего изготовления (наурыз коже, айран), приобретенную у неизвестных поставщиков. Персоналом должны соблюдаться правила личной гигиены, чистота на пищеблоке. Термическую обработку пищевых продуктов, а также мытье овощей и фруктов необходимо проводить тщательно. Рекомендуем разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции использовать по назначению, использовать при приготовлении блюд качественные продукты, без порчи, хранить раздельно сырые и готовые продукты. Рекомендуем воздержаться от приготовления блюд и сервировки стола блюдами задолго до начала мероприятий и обеспечить их хранение с соблюдением необходимого температурного режима. Не допускайте нарушения сроков хранения готовых блюд", – призвали в ведомстве.



Кроме того, ведомство обратило внимание руководителей ресторанов и кафе на вопросы профилактики пищевых отравлений в дни празднования Наурыза и попросило соблюдать некоторые требования санитарных правил:



1. Согласовать ассортимент и перечень реализуемой продукции;



2. Обеспечить наличие достаточного количества холодильного оборудования при реализации скоропортящейся продукции и готовых блюд с соблюдением условий хранения продукции;



3. Обеспечить наличие личных медицинских книжек продавцов и обслуживающего персонала;



4. Обеспечить наличие документов, подтверждающих безопасность продукции;



5. Обеспечить наличие условий для соблюдения личной гигиены продавцов и обслуживающего персонала;



6. Обеспечить наличие спецодежды персонала (в достаточном количестве).