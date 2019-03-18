Минздрав выступил с обращением к руководству кафе и ресторанов в преддверии Наурыза

Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан призвал руководителей кафе и ресторанов не продавать продукцию домашнего изготовления (наурыз коже, айран), приобретенную у неизвестных поставщиков, передает Kazpravda.kz.
"Убедительная просьба не реализовывать продукцию домашнего изготовления (наурыз коже, айран), приобретенную у неизвестных поставщиков. Персоналом должны соблюдаться правила личной гигиены, чистота на пищеблоке. Термическую обработку пищевых продуктов, а также мытье овощей и фруктов необходимо проводить тщательно. Рекомендуем разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции использовать по назначению, использовать при приготовлении блюд качественные продукты, без порчи, хранить раздельно сырые и готовые продукты. Рекомендуем воздержаться от приготовления блюд и сервировки стола блюдами задолго до начала мероприятий и обеспечить их хранение с соблюдением необходимого температурного режима. Не допускайте нарушения сроков хранения готовых блюд", – призвали в ведомстве.
Кроме того, ведомство обратило внимание руководителей ресторанов и кафе на вопросы профилактики пищевых отравлений в дни празднования Наурыза и попросило соблюдать некоторые требования санитарных правил:
1. Согласовать ассортимент и перечень реализуемой продукции;
2. Обеспечить наличие достаточного количества холодильного оборудования при реализации скоропортящейся продукции и готовых блюд с соблюдением условий хранения продукции;
3. Обеспечить наличие личных медицинских книжек продавцов и обслуживающего персонала;
4. Обеспечить наличие документов, подтверждающих безопасность продукции;
5. Обеспечить наличие условий для соблюдения личной гигиены продавцов и обслуживающего персонала;
6. Обеспечить наличие спецодежды персонала (в достаточном количестве).
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