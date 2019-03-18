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Самал Еслямова завоевала азиатский "Оскар"

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 07:49
Самал Еслямова завоевала азиатский "Оскар"
Фото: facebook/@Asian Film Awards Academy
Казахстанская актриса Самал Еслямова стала обладателем приза Asian Film Awards Academy (Азиатской киноакадемии) в номинации "Лучшая актриса Азии" за роль в картине "Айка", передает Today.kz.

О триумфе Самал на Asian Film Awards Academy сообщил на своей странице в Facebook министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Он же, в свою очередь, получил эту приятную новость от режиссера фильма "Айка" Сергея Дворцевого, который написал главе Минкультуры: "Арыстанбек Мухамедиевич, добрый вечер! Мы с Самал в Гонконге, здесь идет награждение Азиатской киноакадемии. Самал только что получила приз "Лучшей актрисе Азии" за фильм "Айка".

"Друзья, Asian Film Awards Academy называют "азиатским "Оскаром"! Номинантов Азиатская киноакадемия обозначила 11 января. И вот – победа! Это огромное достижение и успех! Мои сердечные поздравления творческой команде! Очень рад!", – прокомментировал Арыстанбек Мухамедиулы это событие.

Напомним, в мае 2018 года Самал Еслямова была удостоена приза за лучшую женскую роль на 71-м Каннском фестивале за роль в "Айке".
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Seawolf (Посетители) Сегодня, 09:36
Поздравляю нашу соотечественницу. Но-"У победы много отцов.Только поражение-сирота".Как быстро чинари примазываются к чужому успеху...Эх...
 
 

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