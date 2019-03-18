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Генеральным прокурором Казахстана назначен Гизат Нурдаулетов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:58
Генеральным прокурором Казахстана назначен Гизат Нурдаулетов
Гизат Нурдаулетов. Фото:nurotan.kz Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/gizat-nurdauletov-naznachen-generalnyim-prokurorom-365244/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Гизат Нурдаулетов назначен генеральным прокурором Казахстана. Указ об этом подписал Глава государства, передает Today.kz со ссылкой на Акорду.

"Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича генеральным прокурором Республики Казахстан", – говорится в тексте документа.
Ранее Гизат Нурдаулетов занимал должность первого заместителя генерального прокурора РК.

Нурдаулетову 54 года. Он родом из села Каракстек Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности юрист. С 1990 по 1996 годы работал в органах прокуратуры. Затем перешел в государственный следственный комитет РК.

С 1997 по 2007 годы трудился в органах КНБ РК. Работал заместителем начальника департамента, начальником департаментов по городу Алматы, Алматинской области, начальником Следственного департамента.

С ноября 2016 года возглавлял Департамент КНБ по Южно-Казахстанской области.

В июле 2017 года назначен первым заместителем Генерального прокурора Казахстана.

Генерал-майор национальной безопасности.

Ранее занимавший пост генерального прокурора РК Кайрат Кожамжаров указом Президента освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Источник: today.kz
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