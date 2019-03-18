Дешевые авиарейсы для казахстанцев появятся в конце марта

Fly Arystan планирует в конце марта 2019 года начать продажу билетов на авиарейсы, передает LS со ссылкой на Комитет гражданской авиации.



Как сообщили в ведомстве, вместе с "Эйр Астаной" проводится активная работа по запуску бюджетной авиакомпании.



"Ожидается, что 29 марта 2019 года начнется старт продаж билетов на коммерческие рейсы новой компании", – добавили в комитете.



Ранее в министерстве индустрии и инфраструктурного развития пообещали, что авиаперелеты с новой авиакомпанией обойдутся казахстанцам в два раза дешевле, чем у других перевозчиков. Если в среднем стоимость билетов "Эйр Астаны" по Казахстану – "около $100 (37,58 тыс. тенге по курсу Нацбанка 375,8 за $1) с учетом разных направлений, то у Fly Arystan будет в районе $40-45 (15-17 тыс. тенге)".



Напомним, лоукостер планирует осуществлять ежедневные полеты из Алматы в Астану, Атырау, Кокшетау, Павлодар, Караганду, Костанай, Тараз начиная с мая 2019 года.



Согласно планам, на начальном этапе парк будет состоять из четырех самолетов Airbus A320 только с салоном экономического класса на 180 мест, которые будут выделены из парка "Эйр Астаны". К концу 2022 года количество лайнеров планируется увеличить до 15.



В свою очередь президент "Эйр Астаны" Питер Фостер заявил, что бюджетная авиакомпания будет функционировать по классической лоукост-модели по примеру Easyjet Airline Company Limited, IndiGo, Cebu Pacific Air и AirAsia. В среднесрочной перспективе ожидается расширение маршрутной сети по направлениям ближнего зарубежья. По его словам, доход новая авиакомпания начнет приносить со второго года после запуска полетов.