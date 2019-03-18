Как долго Казахстан сможет жить на запасах нефти

В Казахстане уже не первый год обсуждают уход от нефтяной зависимости. Министр энергетики Канат Бозумбаев также предложил выжать из черного золота максимум, так как сырья хватит на 40 лет. Поэтому редакция LS выяснила у экспертов, когда же республике удастся диверсифицировать свою экономику и нужно ли это делать быстро.



Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Сабит Суханов высказал мнение, что снижение зависимости экономики от нефти необходимо как можно быстрее.



"В своем недавнем исследовании Всемирный Банк отметил, что если в течение 10-летнего периода не снизится влияние нефти, то мы можем снова столкнуться с кризисными явлениями 2008 года и 2015 года, когда резко снизились биржевые цены на сырье", – объяснил Суханов.



Он добавил, что сейчас зависимость экономики Казахстана от черного золота остается высокой. Добыча сырой нефти и природного газа занимает почти 45% всей промышленности. Доля экспорта сырьевой нефти и газа в общем объеме экспорта страны составляет 65,5%.



"Диверсификация экономики является комплексной задачей и требует вовлечения практически всех центральных и местных государственных органов в рамках своих полномочий. В утвержденных стратегических программах отражены все необходимые меры и задачи. Это и привлечение инвестиций, и развитие инфраструктуры, и механизмы поддержки обрабатывающих производств, и многое другое. В первую очередь необходимо эффективно реализовывать их", – заметил экономист.



В отличие от него директор по стратегии группы компаний "Финам" Ярослав Кабаков заметил, что страна не сможет изменить свою экономику быстро из-за обязательств перед инвесторами.



"Делать это необходимо постепенно, ведь добывающий сегмент сейчас является основным. Его налоги пополняют бюджеты всех уровней. Здесь занята значительная часть населения страны. И, наконец, товары и услуги, которые нужны сырьевому сектору, позволяют развиваться компаниям других отраслей национальной экономики. Не стоит забывать и о международных обязательствах. Республика не может просто взять и отказаться от них в добывающих отраслях, перестать выполнять международные соглашения. Это негативно скажется на ее репутации. Вряд ли инвесторы захотят принимать участие в развитии других отраслей, если с ними так поступят в сырьевом сегменте", – пояснил спикер.



Также, по словам Кабакова, прекращать добычу сырья нельзя, потому что оно идет не только на экспорт, но и на внутренний рынок, для своего потребления.



"Два строящихся нефтехимических комбината как раз призваны диверсифицировать экономику, потому что они будут перерабатывать сырье, выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, обеспечивать ею национальных потребителей и экспортировать. Сама идея создать такие производства логична и обоснована. Это позволит увеличить выпуск химической продукции в стране, модернизировать и расширить действующие нефтеперерабатывающие мощности, вывозить из республики не сырье, а готовую продукцию, сократить импорт", – объяснил собеседник LS.



Он добавил, что создание таких комбинатов будет способствовать сокращению доли добывающего сегмента в экономике. Но ждать, что это произойдет только от деятельности этих двух предприятий, не стоит.



"Необходимо развивать и другие отрасли, создавать объекты производства и сервиса, развивать инфраструктуру. Процесс изменения структуры экономики – дело довольно долгое. Изменить ее за счет реализации нескольких проектов не получится. Нужны изменения во многих сферах, например, в социальной жизни, в обществе в целом. Повторю: важно, что республика начала данную работу, и далее ее необходимо продолжать, несмотря на любые препятствия, которые могут возникнуть на этом пути. Именно постепенная комплексная работа позволит достичь поставленной цели, вывести страну на новый уровень, укрепить ее благосостояние", – заключил Кабаков.



В свою очередь бизнес-аналитик Центра исследований прикладной экономики Диас Кумарбеков сообщил, что прямая доля добычи и переработки нефти и газа в ВВП составляет 14% без учета эффекта мультипликации.



"Очевидно, что сырье занимает основную долю в экономике Казахстана. На фоне падения цен на черное золото все чаще обсуждаются вопросы диверсификации экономики Казахстана. Данная проблема является актуальной не только для нас, но и для большинства нефтедобывающих государств. Часть из них смогли решить эту проблему. Например, Объединенные Арабские Эмираты, некогда крупнейший поставщик нефти, на данный момент являются глобальным торговым и финансовым центром. По моему мнению, диверсификация экономики должна происходить не за счет директивного государственного управления по типу "сверху вниз", а за счет создания благоприятного экономического и инвестиционного климата, способствующего и стимулирующего развитие малого и среднего бизнеса, который впоследствии будет масштабироваться на всю экономику", – высказал мнение собеседник LS.



Он добавил, что расширение мощностей нефтехимической промышленности является одной из главных задач для снижения сырьевой направленности.



"На данный момент в Казахстане функционируют три нефтеперерабатывающих завода. Согласно данным Комитета по статистике, за 2018 год в Казахстане было добыто 90,4 млн тонн нефти, при этом экспорт составил 69,8 млн тонн, а мы переработали только 20,6 млн тонн. То есть, говоря простым языком, около три четверти добытой нефти уходит на экспорт. Строительство нефтехимических заводов позволит перерабатывать сырье здесь и получать добавленную стоимость стране, что создаст новые рабочие места, увеличит налоговые поступления в бюджет, повысит экономическую активность внутри страны и так далее", – заметил Кумарбеков.



Говоря о сроках перехода, эксперт обнадежил тем, что, согласно мнению многих западных аналитиков, в ближайшие десятилетия черное золото будет сохранять позиции в виде неотъемлемой части глобальной экономики.



"Но вектор развития развитых стран сдвигается в сторону источников возобновляемых ресурсов, таких как солнечная энергия, гидроэнергия, ветроэнергетика и другие. Если 10 лет назад мало кто мог представить, что люди на дорогах будут передвигаться на электромобилях, а солнечные панели будут использоваться повсеместно для освещения улиц, то сейчас вряд ли можно предсказать, что может еще появиться в следующем десятилетии. Поэтому Казахстан должен наращивать перерабатывающее производство в части нефтехимии, а не фокусироваться исключительно на сырье и топливе, что позволит в целом всей нашей экономике сохранять конкурентоспособность на региональных и глобальных рынках", – заключил он.