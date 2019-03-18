Повышать зарплаты бюджетникам будут в зависимости от стажа работы – глава МТСЗН РК

Заработные платы работников бюджетной сферы будут повышены дифференцированно в зависимости от стажа работы. Об этом в ходе правительственного часа в Сенате сообщил министр труда и социальной защиты населения Бердыбек Сапарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"С 1 июля 2019 года будет повышена заработная плата низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях. Повышение заработной платы коснется 78 тысяч госслужащих, работающих на уровне сел, районов и областей. Средний рост зарплат составит 25 процентов. Предварительно на данные цели государство дополнительно выделит порядка 77 миллиардов тенге в течение 3 лет", – сообщил министр.



По его информации, в настоящее время министерство прорабатывает расчеты по всем госорганам и регионам. В запланированные сроки будет принято постановление и обеспечено повышение заработной платы.