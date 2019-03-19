Во Франции родителям запретили назвать ребенка Гризманн Мбаппе

Суд во французском городе Брив-ла-Гайард обязал родителей дать новое имя ребенку, которого они хотели назвать в честь футболистов сборной Франции Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости, As и газету La Montagne.



Летом прошлого года сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу в России, а Гризманн и Мбаппе забили по одному голу в финале с командой Хорватии (4:2). Французская пара решила назвать родившегося в ноябре сына Гризманн Мбаппе, но сотрудники органов ЗАГС обратили на это внимание и обратились к прокурору.



Сообщается, что спустя пять месяцев суд вынес решение и запретил родителям называть ребенка в честь футболистов сборной. В постановлении отмечается, что решение назвать сына Гризманн Мбаппе не отвечает "лучшим интересам" новорожденного в соответствии со статьей конвенции ООН о правах ребенка. По данным местной радиостанции France Bleu Limousin, пара вынуждена была дать ребенку новое имя – Дани Ноэ.



Французское законодательство позволяет родителям называть ребенка почти любыми именами, однако ставит некоторые ограничения. Так, имя не должно наносить урон интересам человека, то есть не быть, например, оскорбительным или смешным; не быть слишком сложносоставным; не должно содержать иностранных символов - все буквы должны быть записаны латиницей.