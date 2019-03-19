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В Алматы арестовали главврача центральной горбольницы

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 10:02
В Алматы арестовали главврача центральной горбольницы
Фото: facebook.com/almaty.cgkb
По подозрению в коррупции арестован главврач центральной горбольницы Алматы Нурлан Турдалин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Нурлан Турдалин арестован на два месяца на время следствия. Ему вменяется "получение взятки в значительном размере".

"Срок содержания под стражей исчисляется с 13 марта 2019 года. Он подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 366 УК РК", - сообщили в суде.

Подобное преступление наказывается штрафом в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Подробности дела пока не раскрываются.

Турдалин Нурлан Бостыбаевич 1963 года рождения. Окончив Ленинградский медицинский институт, санитарно-гигиенический факультет, был назначен главным врачом районной санитарно-эпидемиологической службы Актюбинской области. С 1990 года работал старшим научным сотрудником НИИ онкологии и радиологии. В 2002 году ему присуждена ученая степень кандидата медицинских наук.

В 1998 году был назначен на должность заместителя главного врача по лечебной работе в центральную клиническую больницу РГП "Қазақстан Темір жолы", в 2001 году переведен на должность главного врача клиники.

В 2002 году Турдалин был назначен главным врачом противотуберкулезного санатория "Каменское плато", в 2006 году был утвержден на должность главного врача Больницы скорой медицинской помощи. В связи с организацией Городского кардиологического центра с 1.1.2007 года переведен директором Городского кардиологического центра. С 2013 года по 1 февраля 2017 работал директором ГКП на ПХВ "Городской ревматологический центр" города Алматы.

С 1 февраля 2017 года назначен директором ГКП на ПХВ "Центральная городская клиническая больница" города Алматы.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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858 (Посетители) Сегодня, 10:38
Может поэтому у нас в здравоохранении всё мягко говоря не очень и даже при наличии небольшого количества грамотных практиков врачей которые не в состоянии изменить ситуацию поборов и предвзятости. На фото такой самодовольный.................
 
 

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