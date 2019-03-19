ЧП в школе Шымкента: названа причина отравления детей и персонала

Причину отравления учеников и сотрудников школы №54 в Шымкенте назвал председатель комитета охраны общественного здоровья Жандарбек Бекшин, передает Today.kz со ссылкой на агентство Sputnik.
"Данную ситуацию вызвала утечка природного газа на распределительной подстанции, которая находилась на расстоянии 600 метров от школы. Газовая служба Шымкента своевременно устранила утечку газа", – заявил он. На территории подстанции и школы провели контрольные исследования. Вредные вещества не обнаружены.
Напомним, ЧП произошло 18 марта в средней школе №54. С признаками отравления с занятий были госпитализированы 37 учеников, один учитель и один технический работник.
После проведения детоксикационной терапии все они отпущены домой.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.