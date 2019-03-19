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ЧП в школе Шымкента: названа причина отравления детей и персонала

Просмотров:51 Опубликовано: Сегодня, 10:53
ЧП в школе Шымкента: названа причина отравления детей и персонала
Фото: otyrar.kz
Причину отравления учеников и сотрудников школы №54 в Шымкенте назвал председатель комитета охраны общественного здоровья Жандарбек Бекшин, передает Today.kz со ссылкой на агентство Sputnik.

"Данную ситуацию вызвала утечка природного газа на распределительной подстанции, которая находилась на расстоянии 600 метров от школы. Газовая служба Шымкента своевременно устранила утечку газа", – заявил он.
На территории подстанции и школы провели контрольные исследования. Вредные вещества не обнаружены.

Напомним, ЧП произошло 18 марта в средней школе №54. С признаками отравления с занятий были госпитализированы 37 учеников, один учитель и один технический работник.

После проведения детоксикационной терапии все они отпущены домой.
Источник: today.kz
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