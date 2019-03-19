Задержки посылок объяснили в "Казпочте"

Председатель правления компании АО "Казпочта" Сакен Сарсенов объяснил причину задержек посылок в январе 2019 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Это очень важный вопрос, так как это основной наш бизнес. Я хочу привести несколько цифр. За прошлый год мы доставили 18,5 миллиона посылок, из них было утеряно 469 посылок, не тысяч, не миллионов. Если говорить о сроках своевременных доставок, то общемировая статистика показывает, что 93-97 процентов посылок должны доставляться вовремя. Это требование всемирного почтового союза. У нас показатель - 95 процентов. 5 процентов по разным причинам мы доставляем с задержкой", - сказал Сарсенов на пресс-конференции.
Глава "Казпочты" рассказал о причинах жалоб казахстанцев в январе 2019 года.
"Да, очень серьезные жалобы были в январе этого года, потому что мы внедряли новую почтовую учетную систему. Ранее в "Казпочте" были устаревшие системы, которые не позволяли нам онлайн отслеживать все посылки. Был ручной труд, из-за которого посылки терялись. В начале февраля мы систему стабилизировали. С января по сегодняшний день доставки составили 12,8 миллиона штук, из них было утеряно только 20 штук", - отметил он.
По его словам, если посылка теряется, клиенту возвращается полная стоимость. "Но если по статистике смотреть, то у нас очень хорошие показатели. Я уверен, что после внедрения этой системы, а мы их уже отслеживаем, количество потерянных посылок будет минимальное", - добавил Сакен Сарсенов.
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