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Задержки посылок объяснили в "Казпочте"

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Задержки посылок объяснили в "Казпочте"
Фото ©Турар Казангапов
Председатель правления компании АО "Казпочта" Сакен Сарсенов объяснил причину задержек посылок в январе 2019 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Это очень важный вопрос, так как это основной наш бизнес. Я хочу привести несколько цифр. За прошлый год мы доставили 18,5 миллиона посылок, из них было утеряно 469 посылок, не тысяч, не миллионов. Если говорить о сроках своевременных доставок, то общемировая статистика показывает, что 93-97 процентов посылок должны доставляться вовремя. Это требование всемирного почтового союза. У нас показатель - 95 процентов. 5 процентов по разным причинам мы доставляем с задержкой", - сказал Сарсенов на пресс-конференции.

Глава "Казпочты" рассказал о причинах жалоб казахстанцев в январе 2019 года.

"Да, очень серьезные жалобы были в январе этого года, потому что мы внедряли новую почтовую учетную систему. Ранее в "Казпочте" были устаревшие системы, которые не позволяли нам онлайн отслеживать все посылки. Был ручной труд, из-за которого посылки терялись. В начале февраля мы систему стабилизировали. С января по сегодняшний день доставки составили 12,8 миллиона штук, из них было утеряно только 20 штук", - отметил он.

По его словам, если посылка теряется, клиенту возвращается полная стоимость. "Но если по статистике смотреть, то у нас очень хорошие показатели. Я уверен, что после внедрения этой системы, а мы их уже отслеживаем, количество потерянных посылок будет минимальное", - добавил Сакен Сарсенов.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 14:46
И как воровство посылок целиком.
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 14:00
Экспресс-почта тоже не лучше.
Прошлой зимой в пятом мкр в Волну обратились, в установленные сроки не уложились, изрядно потрепав нервную систему. Посылку сказали могут отслеживать только на территории РК.
1 марта послали письмо опять же в Россию через экспресс-почту РИКА. Сказали 4-7 дней, можно на сайте отслеживать движение корреспонденции. По истечении 7 дней решила посмотреть на сайте и не нашла сведений. Звоню в Астану, извинились что функции отслеживания пока нет, рекомендовали в актауский отдел. Ок. Звоню в актауский отдел РИКА. На первый звонок ответили, сведения о письме тоже не могут найти, называют другую фамилию получателя. Объясняют, что 4-7, имеется в виду, рабочих дней. Обещают перезвонить как только появится результат поисков. Ок. Ждем пождем, а звонка все нет. Сама звоню, после нескольких сигналов следует сброс. И так два дня подряд несколько раз в день. Пишу на электронку, излагаю все их недочеты. После этого актауский отдел отвечает на звонок. Письмо в пути, через два дня будет на месте. Извещаю родных, которые несколько дней спустя сообщают, что звонили насчет письма, интересовались может ли получатель сам приехать за корреспонденцией (преодолев расстояние 110 км, потратив 500 рублей на дорогу). Хотя в местном офисе гарантировали доставку по адресу. Получив отрицательный ответ, сказали, отправят почтой России. Через три дня, 15 марта, наконец, получили на руки. 15 календарных дней...
ПЫ.СЫ. Срочной доставки в Россию у них нет, так информировали нас.
 
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Мимоза (Посетители) Сегодня, 13:27
а как насчет воровства из посылок?
 
 

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