Полторанин пока не хочет возвращаться на родину – Сапиев

В комитете по делам спорта и физической культуры МКС РК ждут официального решения ВАДА по делу о Полторанине. Об этом заявил глава ведомства Серик Сапиев, передает Today.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".



Сапиев сообщил, что созванивался с лыжником, обвиняемым в употреблении допинга. Полторанин находится в Москве и возвращаться в Казахстан пока не хочет.



"Пока точно ничего не известно, спортсмен сейчас находится в Москве. У него там родные. Я с ним связывался несколько раз. Поддержал морально. Не спрашивал, когда он прилетит. Он пока не хочет. Мы же не можем человека заставить. Ждем официального решения ВАДА, решения федерации, потом можно будет делать какие-то выводы. Идет расследование. Мы не знаем, сколько это продлится. Если это будет затягиваться, можно будет подать ходатайство и узнать, когда будет принято решение", – прокомментировал Серик Сапиев.



Кроме того, глава комитета отметил, что в отношении казахстанского лыжника Алексея Полторанина не предусмотрены какие-то штрафные санкции или административные взыскания.



Напомним, Алексей Полторанин и еще четверо лыжников были задержаны в Австрии 27 февраля по подозрению в употреблении кровяного допинга.



Официальное заявление по этому поводу сделала Международная федерация лыжного спорта (FIS).



После допроса казахстанца освободили из-под ареста и с 1 марта отстранили от всех соревнований.



6 марта Алексей заявил, что не принимал запрещенных препаратов и всегда пытался вести борьбу за медали только честно.



Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил, что его ведомство принимает возможные меры по смягчению наказания для Алексея Полторанина.