Яблоки с китайскими иероглифами напугали казахстанцев

Яблоки с китайскими иероглифами, появившиеся на прилавке супермаркета в Кокшетау, напугали покупателей. Опасно ли есть такие фрукты, прокомментировали в департаменте общественного здоровья Акмолинской области, передает Today.kz со ссылкой на агентство Sputnik.Фрукты приобрела в магазине Диляра Тулегенова."Я всегда стараюсь брать местные яблоки. Вот и на этот раз выбрала сорт "Салтанат". В маркете мы сами не можем выбрать, нас обслуживала продавец. Уже дома, когда дочь начала мыть фрукты, увидела на них иероглифы. Не наклейки, а именно само яблоко будто окрашено. Мы их выбросили, не стали есть", – рассказала женщина.Из казахстанского у яблок оказалось только название. Как пояснили в департаменте общественного здоровья, фрукты были привезены из Китая, опасности они не представляют. Надписи на боках появились от наклеек, прикрепленных на еще незрелые плоды. Когда солнечные лучи попадали на эту часть фрукта под наклейкой он оставался светлым.В департаменте сообщили, что провели экспресс-тест на содержание нитратов в яблоках прямо в супермаркете. Содержание вредных веществ оказалось в норме."Также мы провели классическое исследование на содержание нитратов и на ГМО. Результаты анализов сообщим после праздников", –дополнили в департаменте.На местном оптовом рынке заявили, что на эти яблоки имеется карантинный сертификат.