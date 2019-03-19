Церемония вступления Токаева в должность Президента РК пройдет 20 марта

Об этом заявил Нурсултан Назарбаев в обращении к народу.



Церемония вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Президента Казахстана пройдет 20 марта. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев в обращении к народу, передает Today.kz.



"Постановляю, в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Конституции РК прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий Президента Республики Казахстан. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Конституции РК, полномочия Президента РК на оставшийся срок переходят к председателю Сената Парламента РК с момента принесения присяги народу Казахстана. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Конституции РК, по согласованию с ЦИК, провести церемонию принесения присяги народу Казахстана вступающим в должность Президента РК на совместном заседании палат Парламента РК 12:00 20 марта 2019 года", – сказал Назарбаев.