Остаюсь председателем Совета безопасности - Назарбаев

19 марта Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий. При этом он отметил, что останется председателем Совета безопасности, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.



"Нашими законами я наделен статусом Первого Президента - Елбасы, Лидера нации. Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями - определения внутренней, внешней политики. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета. Я остаюсь с вами, как гражданин страны, как человек, который любит народ, свою страну", - обратился к казахстанцам Нурсултан Назарбаев.



19 марта Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов заявил о прекращении своих полномочий.