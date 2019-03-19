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Назарбаев: Токаев - человек, которому мы можем доверить управление государством

Просмотров:290 Опубликовано: Сегодня, 19:10
Назарбаев: Токаев - человек, которому мы можем доверить управление государством
Фото из открытых источников
Касым-Жомарт Токаев - тот человек, кому мы можем доверить сегодня управление Казахстаном, заявил Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к народу Казахстана, передает Tengrinews.kz.

"Как основатель нового независимого государства, вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которое продолжит проводимые в стране преобразования. Что касается вопроса преемственности власти в Казахстане, он решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента", - сказал Назарбаев.

Первый Президент Казахстана отметил заслуги Токаева. "Касым-Жомарт Токаев - выпускник МГИМО, доктор наук, свободно владеет английским, китайским и французским языками, прошел большой путь на руководящих должностях республики, был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны. Работал вице-премьером, министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику, политику, выдвигался и работал заместителем Генерального секретаря ООН. Это стало большим признанием его заслуг как дипломата и доверием к Казахстану", - также рассказал Назарбаев.

"Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю, он человек честный, ответственный, обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев - именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном", - добавил Первый Президент.
Источник: Tengrinews.kz
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