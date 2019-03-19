Полный текст обращения Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана опубликовала Акорда, передает Today.kz.Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда, в самые важные моменты истории нашего государства, которое мы вместе строим.Но сегодняшнее обращение особое.Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия Президента Республики КазахстанВ этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен чести моим народом стать Первым Президентом независимого Казахстана.Вспомним, как пала советская империя, оставив нам неразбериху и душевную смуту, разрушенную экономику и политику.Внутренний валовой продукт сократился вдвое, не хватало продовольствия и товаров первой необходимости. В одночасье остановились все крупнейшие заводы. Казалось, наступил коллапс.Это был вызов. И мы его приняли. Стали энергично прокладывать свой казахстанский путь развития.Нашей триединой задачей стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы и модернизация всех институтов общества. И это мы делали во имя создания современного демократического государства – Республики Казахстан.Понимая, что нельзя было построить демократические институты при слабой экономике и бедствующих гражданах, мы во главу угла поставили экономическое развитие и рост благосостояния граждан. В результате этого нам удалось поднять объем экономики в 15 раз, а доходы населения в 9 раз (в долларовом выражении), что позволило сократить уровень бедности почти в 10 раз.Мы самостоятельно и успешно преодолели все выпавшие на нашу долю катаклизмы, включая глубочайший мировой финансовый кризис 2007-2012 годов.Казахстан перешел от аграрной экономики к промышленно-сервисной. Идет процесс индустриализации и урбанизации страны. В сырьевой сектор пришли ведущие мировые инвесторы. Это позволило реализовать сложнейшие проекты в нефтегазовом секторе.За счет сырьевых ресурсов сформирован фонд для будущих поколений казахстанцев. Казахстан стал частью глобальной экономики, привлекает инвестиции и торгует практически со всеми странами мира.Построен новый инфраструктурный каркас страны. Автомобильными, железнодорожными дорогами связаны все регионы страны. А авиационные маршруты дают нам возможность открывать для себя новые уголки мира.Казахстан стал крупным государством не только по территории. Сегодня нас уже более 18 миллионов человек. Недалек рубеж – 20 миллионов человек.Мы вошли в число 50 развитых стран мира. Разработана программа развития до 2050 года. Цель – войти в число 30 самых развитых стран.Мы сумели на руинах СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального Казахстана. Впервые в нашей многовековой истории обеспечили международно-правовое признание Республики Казахстан. Поставили Казахстан на карту мира, где его не было как государства. У нас есть свой флаг, гимн, герб.В самый непростой период 90-х годов мы начали подготовку специалистов по программе «Болашак», чтобы дать молодежи достойное образование, возможность изучить мировую практику и принести пользу стране.В мире бушевал кризис, а мы создавали в Астане университет мирового уровня, строили интеллектуальные школы. Выросшие в годы независимости молодые люди, уверен, ценят заботу страны о них. Они птенцы гнезда независимого Казахстана, которые, верю, будут беречь и укреплять нашу страну, отдадут свои знания, силы делу процветания ОтчизныВпервые в истории страны мы построили свою столицу. Астана – это осязаемое олицетворение всех наших достижений и побед.Все это мы сделали вместе, дорогие мои казахстанцы.Все эти годы вы поддерживали меня на всех выборах, поддерживали мои инициативы. Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране. Огромное спасибо вам – моему народу и низкий поклон. Благодаря такой поддержке я работал не жалея сил, энергии и здоровья, времени, чтобы оправдать это довериеКак вам известно, нашими законами я наделен статусом Первого Президента – Елбасы (Лидер нации). Остаюсь председателем Совета Безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии «Нұр Отан», членом Конституционного Совета. То есть остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами.Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования.Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового ПрезидентаПредседателем Сената Парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны, работал вице-премьер-министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, ее экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем Генерального секретаря ООН. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану.Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием.Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном.Мы видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, но и новые глобальные технологические и демографические вызовы, нестабильность мирового порядка. Каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны. Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну еще лучше.Вместе с миром меняться должны и мы. Обращаюсь к молодому поколению казахстанцев – берегите независимый Казахстан – нашу общую Родину, Мәңгілік ел – это наш народ, земля наших великих предков. У нас одна Родина, одна земля.Берегите дружбу и единство нашего народа, наше взаимное доверие и уважение к культуре и традициям каждого гражданина страны.Только так мы будем сильны, победим все вызовы.Только так мы будем процветать.Мои соотечественники!Сегодня я обращаюсь к каждому из вас.Перед страной стоят масштабные задачи. И я уверен в нашем успехе.Каким я вижу Казахстан будущего?Я твердо уверен, что казахстанцы будущего – это общество образованных, свободных людей, говорящих на трех языках.Они – граждане мира. Они путешествуют. Они открыты новым знаниям. Они трудолюбивы. Они – патриоты своей страны.Я убежден, что Казахстан будущего – это Общество Всеобщего труда. Это –государство с сильной экономикой, где все делается для человека. Где лучшее образование, лучшее здравоохранение. Где царят мир и спокойствие. Где граждане свободны и равны, а власть справедлива. Там верховенство закона.Я верю в то, что мы движемся правильным курсом, и ничто не сможет сбить нас с верного пути.Если мы будем сильны, с нами будут считаться.Если мы будем надеяться на чудо или полагаться на других, мы растеряем достигнутое.Полагаю, что наступил момент для подписания соответствующего Указа.