Ситуация на валютном рынке стабильная - Нацбанк РК

Ситуация на валютном рынке Казахстана после сообщения об отставке Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева стабильная, оснований для снижения курса тенге нет. Об этом заявили в Национальном банке РК, передает Tengrinews.kz.
"Национальный банк Казахстана информирует, что ситуация на валютном рынке стабильная и нет оснований для необоснованного снижения курса тенге. Национальный банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций", - говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
Нацбанк готов принять все необходимые меры по поддержке биржевого курса тенге и сгладить его возможные краткосрочные колебания. "Текущий курс тенге устойчив и складывается на бирже без участия Национального банка Казахстана. Внутренние и внешние экономические факторы также способствуют стабильности курса тенге", - подчеркивается в пресс-релизе.
Также отмечается, что в настоящее время нет никаких причин для беспокойства и ажиотажа на рынке наличной валюты. "Национальный банк Казахстана контролирует ситуацию в обменных пунктах страны. При выявлении спекулятивных случаев завышения курса обмена валют рекомендуем обращаться в филиалы Национального банка Казахстана для принятия оперативных решений", - добавили в ведомстве.
19 марта в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий Президента страны. Он поблагодарил казахстанцев за поддержку на всех выборах Президента и заверил, что остается с народом как гражданин страны. Исполнять обязанности Президента республики будет Касым-Жомарт Токаев.
После выступления Президента обменные пункты начали продавать доллар за 385 тенге.
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