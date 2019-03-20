Правительство и Нацбанк обратились к казахстанцам

Правительство и Национальный Банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
"Правительство и Национальный Банк будут выполнять ранее данные поручения и объявленные инициативы Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы. Реализация государственных программ и структурных реформ продолжится для эффективного достижения целей Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и Стратегии "Казахстан-2050", - говорится в совместном заявлении.
В 2019 году рост экономики ожидается на уровне не ниже 3,8 процента, а инфляция - в коридоре 4-6 процента.
Как сообщается, правительство продолжит проводить устойчивую предсказуемую фискальную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности. Все бюджетные обязательства и социальные инициативы будут выполняться в полном объеме. Особое внимание будет уделено предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально значимые товары и услуги.
Национальный Банк продолжит проведение предсказуемой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения стабильности ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка. Национальный Банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге.
"Текущие экономические внутренние и внешние факторы способствуют стабильному развитию экономики страны. В случае проявления негативных рисков Правительство и Национальный Банк обладают ресурсами для минимизации их последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Республики Казахстан", - указано в тексте совместного заявления.
Президент Казахстана вечером 19 марта объявил о прекращении своих полномочий. При этом он отметил, что останется председателем Совета Безопасности. Исполнять обязанности Президента будет Касым-Жомарт Токаев.
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