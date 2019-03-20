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Касым-Жомарт Токаев стал Президентом Казахстана

Просмотров:738 Опубликовано: Сегодня, 11:13
Касым-Жомарт Токаев стал Президентом Казахстана
Фото из открытых источников
Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он вступил в должность Президента Казахстана до окончания выборного срока. Церемония присяги проходит на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан", - произнес слова присяги Касым-Жомарт Токаев.

Председатель ЦИК Берик Имашев вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента страны.

Церемония проходит в присутствии депутатов Парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного Суда, членов правительства, послов иностранных государств, а также Первого Президента Казахстана.

19 марта Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Токаев - именно тот, человек, кому можно доверять управление Казахстаном.

Что известно о Касым-Жомарте Токаеве

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остается председателем Совета Безопасности, председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного Совета.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Maldiva (Посетители) Сегодня, 13:28
А мы его не выбрали, как так взял и стал. А где демократия и свобода выбора?
 
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  • Mestnyi
 Jax (Посетители) Сегодня, 12:28
Цитата: МарияГол
Симпатишный... Будем надеяться и править будет красиво.

начал не очень красиво:
Токаев присвоил Назарбаеву звание Халық Қаһарманы

Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
 
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МарияГол (Посетители) Сегодня, 12:07
Симпатишный... Будем надеяться и править будет красиво.
 
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  • Троль
  • Алик
  • МарияГол
  • Jax
  • adzhanaliev
  • Mestnyi
  • Д.Е.Д.
 Orion (Посетители) Сегодня, 11:19
Хороший сценарий.
 
 

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