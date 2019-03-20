Касым-Жомарт Токаев стал Президентом Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Он вступил в должность Президента Казахстана до окончания выборного срока. Церемония присяги проходит на совместном заседании палат Парламента Казахстана в здании Мажилиса.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан", - произнес слова присяги Касым-Жомарт Токаев.
Председатель ЦИК Берик Имашев вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента страны.
Церемония проходит в присутствии депутатов Парламента, членов Конституционного Совета, судей Верховного Суда, членов правительства, послов иностранных государств, а также Первого Президента Казахстана.
19 марта Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении своих полномочий.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Токаев - именно тот, человек, кому можно доверять управление Казахстаном.
Что известно о Касым-Жомарте Токаеве
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остается председателем Совета Безопасности, председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного Совета.
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