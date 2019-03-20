Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан", - сказал Токаев после вступления в должность Президента.



Напомним, 19 марта в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий Президента страны. Он поблагодарил казахстанцев за поддержку на всех выборах Президента и заверил, что остается с народом как гражданин страны.



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"Нашими законами я наделен статусом Первого Президента - Елбасы, Лидера нации. Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики", - уточнил Назарбаев.