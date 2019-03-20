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Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан

Просмотров:777 Опубликовано: Сегодня, 11:48
Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
Фото ©Турар Казангапов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия Независимости Республики Казахстан", - сказал Токаев после вступления в должность Президента.

Напомним, 19 марта в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий Президента страны. Он поблагодарил казахстанцев за поддержку на всех выборах Президента и заверил, что остается с народом как гражданин страны.

Назарбаев: Токаев - человек, которому мы можем доверить управление государством

"Нашими законами я наделен статусом Первого Президента - Елбасы, Лидера нации. Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней, внешней политики", - уточнил Назарбаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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 Jax (Посетители) Сегодня, 14:21
Подобно всем сильным мира, он был окружён плотною стеной угодников и льстецов, которые редко позволяли слову истины достигнуть до ушей его. М. Е. Салтыков-Щедрин
 
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 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 14:05
Господину временно исполняющему пристало работать, а не языком чесать. Почему-то ни Киев, ни Москву никто не предлагает переименовать.
Господин Токаев, возглавляя МИД в течение 10 лет, не заботился о казахстанцах с должным усердием. Иначе наш паспорт в рейтинге свободы передвижения не занял бы позорное 64 место (для сравнения Украина - 38 место, Россия - 47).
 
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 Saken31a (Посетители) Сегодня, 13:04
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 Тюхман87 (Посетители) Сегодня, 12:28
В Нурсултане сегодня ветренно и дождливо, аэропорт Назарбаева отменил все рейсы, а на улице Елбасы пробка 10 баллов!
 
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Это просто недопустимо.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:24
понеслось... stena деньги жмут теперь ему карманы
 
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 МарияГол (Посетители) Сегодня, 12:06
Это лишне. Сам Назарбаев высказал мнение одного из правителей Римской империи - пусть потомки по делам его скажут "почему ему нет памятника?", чем будут задаваться вопросом "а кто это вообще?.
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 11:54
почему так стыдно за чиновников? вот сейчас просто нет слов описать их поведение nevizhu
вспоминается цитата из "Собачьего сердца"-в очередь с****дети ,в очередь.
 
 

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