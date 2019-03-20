Как будут называть астанчан после переименования, предположил депутат

Заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев назвал решение о переименовании Астаны в Нурсултан принятым, а депутат Мажилиса Бахтияр Макен рассказал, как будут называть жителей столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы давно об этом говорили, мы об этом всегда говорили и время настало. Нурсултаны будут называться, нурсултане, нурсултанчане, может быть. Мы же к названию аэропорта же привыкли. Когда самолет прилетает, очень приятно, когда договорят: "Добро пожаловать в аэропорт имени Нурсултана Назарбаева", - прокомментировал предложение Бахтияр Макен.



Он отметил, что процедурные моменты по переименованию пройдут быстро.



"В быстром темпе будут менять, потому что у нас есть в Алматы уже улица Назарбаева, помните, Фурманова называлась. Народ уже привык. Я думаю, это быстро произойдет", - добавил он.



В прошлом предложения о переименовании Астаны уже звучали, тогда Первый Президент Нурсултан Назарбаев, комментируя их, заверял, что "один человек ничего не может сделать", и просил такие вопросы решать взвешенно.



Поясняя прошлые высказывания Назарбаева о переименовании Астаны, Макен отметил, что "времена меняются". "Это еще будет обсуждаться. Тем не менее вы же видели, какими аплодисментами парламентарии (встретили предложение. - Прим.). Я думаю, и люди, зная тот вклад, который он (Нурсултан Назарбаев. - Прим.) внес, будут принимать мудрое решение. Референдума никакого не будет, это будет процедурно проходить, согласно конституционному закону", - сказал Бахтияр Макен.



Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев заявил, что решение о переименовании Астаны в Нурсултан уже можно назвать принятым.



"Решение Касыма-Жомарта Кемелевича (Токаева. - Прим.) очень правильное, закономерное, мы его поддерживаем и поздравляем астанчан с переименованием города, всех казахстанцев с этим решением", - сказал он.



Напомним, 20 марта в 12.00 Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал Президентом страны до окончания выборного срока. Первым предложением Токаева на посту Главы государство стало переименовать Астану в Нурсултан, а все центральные улицы в городах страны назвать именем Нурсултана Назарбаева.