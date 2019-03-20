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Как будут называть астанчан после переименования, предположил депутат

Просмотров:586 Опубликовано: Сегодня, 12:59
Как будут называть астанчан после переименования, предположил депутат
Фото ©Турар Казангапов
Заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев назвал решение о переименовании Астаны в Нурсултан принятым, а депутат Мажилиса Бахтияр Макен рассказал, как будут называть жителей столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы давно об этом говорили, мы об этом всегда говорили и время настало. Нурсултаны будут называться, нурсултане, нурсултанчане, может быть. Мы же к названию аэропорта же привыкли. Когда самолет прилетает, очень приятно, когда договорят: "Добро пожаловать в аэропорт имени Нурсултана Назарбаева", - прокомментировал предложение Бахтияр Макен.

Он отметил, что процедурные моменты по переименованию пройдут быстро.

"В быстром темпе будут менять, потому что у нас есть в Алматы уже улица Назарбаева, помните, Фурманова называлась. Народ уже привык. Я думаю, это быстро произойдет", - добавил он.

В прошлом предложения о переименовании Астаны уже звучали, тогда Первый Президент Нурсултан Назарбаев, комментируя их, заверял, что "один человек ничего не может сделать", и просил такие вопросы решать взвешенно.

Поясняя прошлые высказывания Назарбаева о переименовании Астаны, Макен отметил, что "времена меняются". "Это еще будет обсуждаться. Тем не менее вы же видели, какими аплодисментами парламентарии (встретили предложение. - Прим.). Я думаю, и люди, зная тот вклад, который он (Нурсултан Назарбаев. - Прим.) внес, будут принимать мудрое решение. Референдума никакого не будет, это будет процедурно проходить, согласно конституционному закону", - сказал Бахтияр Макен.

Первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев заявил, что решение о переименовании Астаны в Нурсултан уже можно назвать принятым.

"Решение Касыма-Жомарта Кемелевича (Токаева. - Прим.) очень правильное, закономерное, мы его поддерживаем и поздравляем астанчан с переименованием города, всех казахстанцев с этим решением", - сказал он.

Напомним, 20 марта в 12.00 Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и стал Президентом страны до окончания выборного срока. Первым предложением Токаева на посту Главы государство стало переименовать Астану в Нурсултан, а все центральные улицы в городах страны назвать именем Нурсултана Назарбаева.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 10 )

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  • Toryn
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:36
а все центральные улицы в городах страны назвать именем Нурсултана Назарбаева.

Очень смешно! В Актау 14-й мкрн переименовать в микрорайон Назарбаев-14! lol

Я понимаю конечно Токаева, он безумно рад, что ему такую должность отвалили с барского плеча, ну пусть как то по своему отблагодарит своего благодеятеля, причём тут страна?
Эти небожители реально живут в неком своём мире. Мнение населения вообще никого не интересует.
Как у Филатова в сказке:
"Там собрался у ворот,
Этот... как его... Народ!"
 
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 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 14:08
Значит как строить Астану, так всем Казахстаном, а как переименовывать, так один человек...
Ладно, я не говорю, спросите жителей Казахстана, хотя бы жителей Астаны спросили, уверен 90% будут против!
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:05
уже даже говорить и думать об этом бреде не хочется. только молча принимать всё это
 
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 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 14:05
Поздравляю Астанинцев, теперь вы Нурсултята, Нурсултенки, Нурсултинцы!! smeh

Даааа... Первое решение и такое... кто за него потом голосовать будет. Такое ощущение, что когда не знаешь, что делать - переименовывай!
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 13:46
История людей ничему не учит!
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 13:45
а давайте переименуем страну -Нурсултания!! и будем как партия едины -нурсултановцы и нурсултановки crazy

по моему ни в одной стране нет такой страсти к переименовыванию и увековечиванию себя ,уже всё вроде переименовали -улицы,города,области,на домах таблички..а нет..осталось страну переименовать!
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 13:40
Ужас какой!
 
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 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 13:31
Оторопь берёт, слушая бред подобострастной челяди!
 
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 Lexus (Посетители) Сегодня, 13:29
Да здравствует маразм!!!
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:01
Цирк уехал а клоуны остались! Facepalm
 
 

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