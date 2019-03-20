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Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента

Просмотров:222 Опубликовано: Сегодня, 13:54
Дарига Назарбаева стала спикером Сената Парламента
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Дарига Назарбаева стала председателем Сената Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Она избрана путем тайного голосования среди депутатов палаты. Из 44 присутствующих депутатов 44 проголосовали за кандидатуру Назарбаевой.

"Мы с особенными чувствами приветствуем предложение по избранию председателем Сената Парламента Дариги Нурсултановны Назарбаевой, поскольку не один год мы бок о бок рядом, и в рабочих группах, и на заседаниях комитета, и в кулуарах", - сказала сенатор Бырганым Айтимова перед голосованием.

"Ее безупречное отношение к праву, к демократизации нашего государства, доступу к информации всех нас подкупает и всегда подкупало. Я думаю, что в нашей работе (Дарига Назарбаева. - Прим.) глубоко знает целый блок социальных, экономических проблем, всегда с трепетом относится ко всем вопросам, связанным с конкретными гражданами нашей страны, особенно уязвимыми слоями населения и многодетными", - добавила она.

Ранее она занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года, казашка, образование высшее. Окончила Московский государственный университет имени Ломоносова, Казахский государственный университет имени Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и обществоведения.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

Работала заместителем председателя Мажилиса, была в должности заместителя премьер-министра, позже стала депутатом Сената Парламента.

Награждена орденами "Парасат", "Барыс" II степени, Литературы и искусства Французской Республики, медалью НДП "Нур Отан" "Белсенді қызметі үшін", медалью Конституционного Совета РК "Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін" и юбилейными медалями.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:33
После такой новости, у меня буквы кончились.
Куда катимся, явно не вверх.
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:28
Д.Е.Д.,
Готовят её в президенты. Сейчас Назарбаев будет год "обкатывать" новую команду, верную его семье.
Всё продумано! А вы думали Назарбаев ушёл из власти? rofl
 
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  • Jax
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 14:12
Из 44 присутствующих депутатов 44 проголосовали за кандидатуру Назарбаевой.


Я вот думаю, если они все мыслят одинаково, то зачем нам их аж 44, пусть один сидит, все равно никакой разницы...
 
 

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