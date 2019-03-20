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Астану могут переименовать без референдума

Просмотров:616 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Астану могут переименовать без референдума
Фото ©Турар Казангапов
Астану могут переименовать без референдума, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В соответствии с Конституцией Республики Казахстан правительством внесено предложение Президенту республики о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение Парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу", - заявил в ходе совместного заседания палат Парламента Нурлан Нигматулин.

Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан.

"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", - сказал Токаев после вступления в должность Президента.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • zhanslu66
 Ruslan Nazar (Посетители) Сегодня, 16:33
переименовали уже, нет СЛОВ, издевательство какое то над городом, мне как то не по себе стало, пойду лучше angry beer
 
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бася (Посетители) Сегодня, 16:21
Глава министерства финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что сумма, которая потребуется на переименование столицы государства, пока неизвестна.


похоже на пир во время чумы кризиса nini
 
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  • Mestnyi
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  • бася
  • Dushman
  • 858
  • dom555
  • kz1990
 Kuba Zhanibekov 308 (Посетители) Сегодня, 15:51
А у народа есть право выбора? Северная Корея отдыхает, мне уже стыдно, и вообще наше будущее поколение должны давать оценку этой власти.
 
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  • Mestnyi
  • zhanino
  • dom555
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:48
Астану могут переименовать без референдума

А что так? Боятся, что население страны не поддержит эту затею?
 
 

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