Астану могут переименовать без референдума, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В соответствии с Конституцией Республики Казахстан правительством внесено предложение Президенту республики о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия Астаны. Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение Парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу", - заявил в ходе совместного заседания палат Парламента Нурлан Нигматулин.
Ранее Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана в Нурсултан.
"Необходимо увековечить имя нашего великого современника - Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего Президента и называться Нурсултан. Хотел бы дополнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями в декларации, принятой 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости Республики Казахстан", - сказал Токаев после вступления в должность Президента.
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