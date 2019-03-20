Оралманам дали больше времени на получение гражданства Казахстана

В Казахстане продлен статус оралмана тем, кто не успел получить гражданство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.
По действующим правилам статус оралмана прекращается по истечении одного года со дня его получения. Продление статуса оралмана предусматривается исключительно для целей приобретения гражданства в упрощенном порядке при подаче заявления в течение шести месяцев со дня прекращения статуса оралмана на срок не более трех месяцев.
"На сегодня имеются случаи, когда оралманы, которые в течение предоставленного времени не приобрели казахстанское гражданство в упрощенном порядке, независимо от причины возникновения указанной ситуации лишаются такой возможности. В Министерство труда и социальной защиты населения поступают многочисленные обращения с просьбами содействия в решении данного вопроса. В этой связи 16 марта 2019 года Президентом Нурсултаном Назарбаевым было принято решение продлить статус оралманам для приобретения гражданства в упрощенном порядке до 31 декабря 2019 года. Таким образом, оралманы, у которых просрочен статус, могут обратиться в местные исполнительные органы, чтобы продлить его и подать документы в органы внутренних дел на получение казахстанского гражданства в упрощенном порядке", - прокомментировали в ведомстве.
По данным МТСЗН, с 1991 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 303 тысячи семей, или 1 миллион 40 тысяч этнических казахов, что составляет почти 6 процентов населения страны. Получившие статус оралмана имеют право на приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке (остальным иностранцам необходимо прожить в Казахстане не менее пяти лет).
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