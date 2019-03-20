Лишение квартир и премий. Как будут отвечать за допинг спортсмены и тренеры

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в законы по вопросам физической культуры и спорта. Проект закона направлен на ужесточение ответственности за нарушение антидопинговых правил, усиление статуса Национальной антидопинговой организации, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Поправками предусматривается:
- введение административной ответственности за нарушение антидопинговых правил, - усиление статуса Национальной антидопинговой организации, - создание единого оператора, осуществляющего деятельность по распределению внебюджетных средств, направляемых на развитие культуры и спорта, - нормы по возврату денежных поощрений и жилищ чемпионами и призерами Олимпийских игр в случае лишения их олимпийских медалей.
"Нам нужная ясность в этом вопросе. Советовался с акимами ряда регионов и интересовался механизмом, чтобы прописать ясный, четкий механизм изъятия. В чем вопрос? Квартира выдается чемпионам, призерам. Законопроект предлагает предоставлять жилье на безвозмездной аренде на 10 лет, потому что в WADA 10 лет хранятся допинг-пробы. Если в течение 10 лет пробы оказываются чистыми, то механизм позволяет, чтобы это жилье автоматически перешло в собственность. Если проба оказывается положительной, то местный исполнительный орган в одностороннем порядке квартиру возвращает в собственность государства. (...) Эти все рычаги заставят многих спортсменов задуматься, прежде чем употреблять допинг, надо ли ему рисковать всем - будущим жильем, премиями. Эти нормы нужно поддержать в законопроекте", - сказал спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин на заседании палаты.
За использование допинга законом предусматривается:
- дисквалификация; - возврат денежного поощрения; - лишение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам (спортивная пенсия); - лишение ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам и руководителям клубных команд; - лишение компенсационных выплат членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) при получении ими спортивных травм и увечий на международных спортивных соревнованиях; - лишение спортивного звания, разрядов, квалификационных категорий; - лишение жилища для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. - исключение спортсменов, тренеров из состава сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта.
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что в настоящее время применение допинга стало одной из самых актуальных проблем в мировом спортивном движении. По его словам, данная проблема вышла за пределы спорта и напрямую связана с имиджем страны в глазах мирового сообщества.
Отметим, в 2017 году за применение допинга предлагали ввести уголовную ответственность. "В связи с использованием спортсменами допинга наблюдаются отрицательные последствия для их здоровья, нарушается принцип справедливой игры. Использование запрещенных субстанций приводит к допинг-скандалам, отрицательно сказывающимся на имидже казахстанского спорта", - отмечали ранее в Министерстве культуры и спорта.
В октябре 2018 года в МКС заявили, что уголовную ответственность за допинг вводить не будут.
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