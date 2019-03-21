Астана переименована в Нур-Султан

Предложение Касым-Жомарта Токаева поддержал аппарат президента, а в ходе совместного заседания палат парламента депутаты единогласно проголосовали "за".
На совместном заседании палат парламента было одобрено переименование Астаны, передает Zakon.kz.
Инициатива была выдвинута сегодня, 20 марта, Касымом-Жомартом Токаевым во время инаугурации. Таким образом он собирается увековечить имя и заслуги Первого Президента Нурсултана Назарбаева перед страной.
Его поддержал аппарат президента. А в ходе совместного заседания палат парламента депутаты единогласно проголосовали "за" (43 депутата сената и 102 депутата мажилиса) принятие законопроекта "О внесении изменений в Конституцию РК", направленного на изменение названия столицы.
- Только что мы концептуально одобрили этот законопроект, никаких замечаний не поступало. Предлагаю одобрить законопроект в целом. Прошу проголосовать, - говорил во время заседания спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
Ранее он сказал, что Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу.
Заместитель руководителя Администрации президента РК Алия Ракишева сказала, что в соответствии с пунктом 1 ст. 91 Конституции внесен проект закона о внесении изменений в Конституцию РК.
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