«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Марта
+7...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.17 KZT
  • €1 = 429.11 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Астана переименована в Нур-Султан

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 00:01
Астана переименована в Нур-Султан
Фото ©Турар Казангапов
Предложение Касым-Жомарта Токаева поддержал аппарат президента, а в ходе совместного заседания палат парламента депутаты единогласно проголосовали "за".

На совместном заседании палат парламента было одобрено переименование Астаны, передает Zakon.kz.

Инициатива была выдвинута сегодня, 20 марта, Касымом-Жомартом Токаевым во время инаугурации. Таким образом он собирается увековечить имя и заслуги Первого Президента Нурсултана Назарбаева перед страной.

Его поддержал аппарат президента. А в ходе совместного заседания палат парламента депутаты единогласно проголосовали "за" (43 депутата сената и 102 депутата мажилиса) принятие законопроекта "О внесении изменений в Конституцию РК", направленного на изменение названия столицы.

- Только что мы концептуально одобрили этот законопроект, никаких замечаний не поступало. Предлагаю одобрить законопроект в целом. Прошу проголосовать, - говорил во время заседания спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Ранее он сказал, что Президентом принято решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум. Конституционным советом представлено положительное заключение по данному вопросу.

Заместитель руководителя Администрации президента РК Алия Ракишева сказала, что в соответствии с пунктом 1 ст. 91 Конституции внесен проект закона о внесении изменений в Конституцию РК.
Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика