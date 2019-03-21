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Астана vs. Нур-Султан: в столице Казахстана подрались сторонники и противники переименования

Просмотров:751 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Астана vs. Нур-Султан: в столице Казахстана подрались сторонники и противники переименования
Фото Вести
Инцидент произошел на площади, где проходят традиционные гуляния по случаю празднования Наурыза (День весеннего равноденствия). Полиция разогнала дерущихся и задержала около 20 человек, передает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях стал распространяться призыв к противникам переименования выйти к зданию мэрии на мирный митинг и заявить о своей позиции. Также в Интернете появилась петиция против переименования без обсуждения этого вопроса с народом. Ее подписали уже более 32 тысяч человек.

20 марта новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Нурсултан — сложносоставное имя, которое с арабского переводится как "нур" — "сияние, свет" и "султан" — "правитель, властный". В тот же день это предложение поддержали депутаты парламента, и город был переименован.
Источник: Вести
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Комментарии ( 3 )

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 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:08
Цитата: Lelik72
Мэрии нет в Астане!

Статья писалась для россиян, попробуй в россии написать "Акимат", никто понятия не только в России, но и в мире не знает, что такое "акимат".
Во всём мире это называется "мэрия".
Уверен, что в большинстве своём население республики не поддерживает такие поступки как мгновенное переименование, людям обидно, что их не спросили, проигнорировано мнение своих граждан.
По корану памятники людям нельзя ставить!
 
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Lelik72 (Посетители) Сегодня, 16:14
Мэрии нет в Астане! Журналист не местный, подстрекает народ, ловите его - полиция!
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 14:26
Теперь понятно почему за сутки всё обстряпали,знали что не все будут этим довольны.Нехорошее какое то начало для нового президентства.
 
 

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