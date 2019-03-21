Астана vs. Нур-Султан: в столице Казахстана подрались сторонники и противники переименования

Инцидент произошел на площади, где проходят традиционные гуляния по случаю празднования Наурыза (День весеннего равноденствия). Полиция разогнала дерущихся и задержала около 20 человек, передает РИА Новости.



Ранее в социальных сетях стал распространяться призыв к противникам переименования выйти к зданию мэрии на мирный митинг и заявить о своей позиции. Также в Интернете появилась петиция против переименования без обсуждения этого вопроса с народом. Ее подписали уже более 32 тысяч человек.



20 марта новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нур-Султан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Нурсултан — сложносоставное имя, которое с арабского переводится как "нур" — "сияние, свет" и "султан" — "правитель, властный". В тот же день это предложение поддержали депутаты парламента, и город был переименован.