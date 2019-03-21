Наурыз коже подорожал

Традиционное блюдо главного весеннего праздника – Наурыз коже подорожало за год на 14%, сообщает Energyprom.kz.



Одного конкретного рецепта Наурыз коже нет. Каждая хозяйка готовит его по-своему. Но основные составляющие всегда - мясные, молочные и мучные продукты, а также вода, соль и крупы.



Обычно блюдо готовят на мясном бульоне, некоторые добавляют почки и печень.



Коже также заправляют лапшой или мукой, крупой на выбор или сразу несколькими ингредиентами. Но особенность блюда в том, что оно состоит из семи компонентов. Это символизирует изобилие и благополучие.



Заправляют Наурыз коже традиционно кисломолочными или молочными продуктами.



Итак, посмотрим на сколько подорожали основные компоненты главного празднично блюда.



К марту соль стоила в среднем 52 тг за килограмм – это на почти на 2,5% больше, чем в прошлом году.



Мука высшего сорта подорожала за год на 8,2% и стоит 162,9 тг за килограмм. А вот лапша стала стоить дороже на целых 46,1% - 592,5 тг за килограмм.



Из круп больше всего подорожало пшено, оно стоит сейчас в среднем 254,2 тг за кг (+21,7% за год).



Сравнивая цены на молочную продукцию, больше всего подорожали пастеризованное молоко и сливочное масло.



Молоко теперь стоит в среднем 239 тг за литр, что на 10,7% дороже, чем год назад.



Цена за килограмм сливочного масла доходит до 2160 тг, на 10,1% дороже прошлого года. Айран подорожал за год на 4,8% и стоит в среднем 286 тг за литр.



Конина в этом году обойдется казахстанцам в среднем за 1780,4 тг (+10,8% за год), говядина до 1562,6 тг (+6,2%), а баранина — за 1474 тг за килограмм (+6,4%).



Подводя итоги первых двух месяцев 2019 года, можно сказать, что далеко не все производители пищевой продукции в плюсе.



Так, производство муки сократилось за год на 12,2%, а риса — на целых 22,3%.



Уменьшилось и производство свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота на 10,1%. А вот производство сливочного масла увеличилось за год на 16,9%.