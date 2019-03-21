Абаев о переименовании столицы: Горожанам не нужно идти в ЦОН и менять документы

По словам министра, процесс переименования столицы не будет так радикален, как думают многие.



Министр информации и общественного развития Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" высказался о переименовании столицы Казахстана, передает Today.kz.



"Сам процесс переименования не будет так радикален, как думают многие.



Прежде всего, акимат выберет максимально не затратный для государственного бюджета путь



Никто не будет ставить задачу в один день сменить все баннеры, вывески, объявления. Все ключевые объекты города – "Астана Опера", "Астана Арена", спортивные клубы, телеканал "Астана" и так далее – не будут менять свои наименования. Мы также сохраним международный бренд "Астана". К примеру, международный финансовый центр, авиакомпания Air Astana, велокоманда "Астана", спортивная команда Astana Arlans – все это сохранит свое прежнее название. Мы сохраним уже всемирно известный бренд "Астана" и будем развивать новый бренд с огромным потенциалом "Нұр-Сұлтан", – отметил министра.



По словам главы ведомства, официальные документы, в которых указано старое название столицы, не утратит свою юридическую силу.



"Никому не нужно идти в ЦОН и менять их. Смена документов будет происходить строго по истечению их действия", – добавил министр.



Напомним, переименовать Астану в Нурсултан предложил новый Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали парламентарии. Депутаты проголосовали за новое имя столицы – Нұр-Сұлтан.



Ранее аким столицы заявил, что горожане, как и прежде, будут называться астанчанами.